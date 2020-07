I guadagni degli influencer: da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, cifre da capogiro

La professione dell’influencer è sicuramente una delle attività lavorative più recenti e più invidiate, soprattutto dai più giovani. Il fatto di lavorare sui social e di guadagnare dei soldi in maniera “facile e veloce” è sicuramente un qualcosa che fa gola a molti. Sono tantissimi i giovani che aprono profili Instagram o Youtube, con la speranza di essere notati dalle grandi aziende e di iniziare a lavorare come “influencer”.

Ma come in ogni professione, è difficile raggiungere il successo, specialmente quando la concorrenza è così ampia e spietata. Ma la vera domanda che tutti ci poniamo è, ma quanto si guadagna realmente diventando influencer? Beh ovviamente i guadagni non sono uguali per tutti.

A far chiarezza sui guadagni degli influencer, ci ha pensato la Hopper Hq, un’agenzia inglese che si occupa di digital marketing. In questi giorni infatti la nota agenzia ha stilato la “Instagram Rich List 2020”, aggiornata quindi con gli influencer che sono riusciti a guadagnare di più nell’ultimo anno. Nella classifica, prettamente americana, spiccano anche i nomi di 5 italiani.

Prima su tutti è Chiara Ferragni, che si posiziona 65° in classifica, con i suoi 59.700 dollari, che equivalgono circa a 53.000 € per ogni singolo post pubblicato dalla bionda influencer. Una cifra veramente da capogiro, ma quello che lascia veramente esterrefatti è che la Ferragni è solo la 65° di questa classifica.

Al 71°posto invece troviamo un altro italiano, ossia Gianluca Vacchi con ben 47.600 dollari che equivalgono circa a 42.000 €. Scendendo ancora nella classifica, alla posizione n°84 troviamo Fedez, marito di Chiara Ferragni. Il rapper si posiziona con 31.200 dollari, ovvero circa 27,600€ per ogni post.

Gli altri italiani presenti nella classifica stilata dalla Hopper, sono Mariano Di Vaio e Giulia De Lellis. Il primo raggiunge 17.900 €, mentre invece l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” riesce a raggiungere cifre come 14.100 dollari per ogni post, ovvero circa 12.500€.