I figli di Alain Delon denunciano la sua badante per abusi e comportamenti vessatori

Alain Delon, l’indimenticabile attore francese di 87 anni, e i suoi figli hanno recentemente presentato una denuncia di grave portata. La denuncia comprende accuse di “vessazioni morali“, nonché “ sequestro di persona vulnerabile“, nei confronti della “dama di compagnia” dell’attore, che attualmente risiede con lui nella sua proprietà di Douchy, nel centro della Francia. Questo evento ha suscitato un profondo scalpore sia nella comunità cinematografica che tra i fan di Delon.

Secondo l’avvocato Christophe Ayela, che rappresenta i figli di Delon, da quando l’attore ha avuto un problema cardiovascolare nel 2019, la donna in questione si è trasformata progressivamente in una persona estremamente possessiva e autoritaria, denigratoria e offensiva nei confronti dell’attore e dei suoi figli. Ayela ha aggiunto che Alain Delon stesso ha aderito alla denuncia, rafforzando ulteriormente la gravità delle accuse mosse contro la “dama di compagnia”.

La donna in questione, Hiromi Rolin, una giapponese di 66 anni, era stata presentata da Delon come la sua compagna nella rivista Paris Match nel giugno 2021. Sebbene l’attore abbia ridotto le sue apparizioni pubbliche negli ultimi anni, si era mostrato al fianco di Hiromi durante l’anteprima dell’ultimo film di suo figlio Alain-Fabien lo scorso maggio. Tuttavia, secondo gli avvocati dei figli, nel corso del tempo, Hiromi avrebbe isolato Alain Delon dai suoi amici intimi e dalla sua famiglia, utilizzando tattiche manipolatorie.

Inoltre, avrebbe controllato costantemente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati, rispondendo al suo posto fingendosi lui e cercando persino di intercettare la sua posta. A seguito del trasferimento di Hiromi a Douchy, i figli di Alain Delon, Anouchka, Alain-Fabien e Anthony, sostengono di non essere più in grado di incontrare regolarmente il loro padre. L’avvocato della famiglia ha dichiarato che Hiromi è autoritaria, contribuendo così a un clima di tensione e allontanando i figli dall’attore.

La situazione è ulteriormente complicata dalla denuncia presentata da Anthony Delon, che si è rivolto separatamente alle autorità. Le accuse avanzate da Anthony includono “ vessazioni contro una persona vulnerabile“, “abuso di debolezza“, “isolamento di una persona vulnerabile” e “vessazioni contro un animale“. Anthony sostiene che anche il cane amato da suo padre sia stato oggetto di comportamenti vessatori da parte di Hiromi.

In attesa dell’esito dell’inchiesta, sembra che Hiromi Rolin sia già stata allontanata dalla residenza di Alain Delon. Questo sviluppo potrebbe segnare un punto di svolta nella vicenda e consentire agli inquirenti di condurre un’indagine accurata per determinare la veridicitàdelle accuse mosse contro la “dama di compagnia”. Nel frattempo, i fan di Alain Delon e gli appassionati di cinema rimangono in attesa di ulteriori sviluppi riguardo a questa vicenda che ha scosso il mondo dello spettacolo.