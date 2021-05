I Ferragnez nella bufera: anche baby Vittoria è ustionata?

I Ferragnez sono reduci da un fine settimana di puro relax, un weekend da sogno in Toscana, dove hanno colto l’occasione di festeggiare il compleanno della famosissima influencer digitale e la festa della mamma. Proprio la nostra Chiara Ferragni è stata investita da una nuova polemica riguardante la piccola di casa, Vittoria che, in compagnia del fratellino Leone, ha potuto assaporare l’incantevole Maremma grossetana.

Inutile dire che la location della quale Chiara, Fedez e i loro figli sono stati ospiti è davvero mozzafiato: una residenza di lusso con tanto di campo di basket in cui “l’uomo di casa” ha potuto scaricare le tensioni, dopo il putiferio sollevato con la Rai. Ma cosa è accaduto di così tanto forte da innescare le polemiche anche stavolta?

L’accaduto

La blogger cremonese, proprio nel giorno della festa della mamma, ha condiviso un post carosello con delle tenere foto di Leone e Vittoria e, tra i ricordi della prima vacanza in 4 della famigliola, alcuni fan hanno mostrato una certa preoccupazione per baby Vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Come sappiamo, sono stati giorni dal tempo splendido in Toscana, tanto che i Ferragnez si sono concessi escursioni al mare, con tanto di foto-ricordo postata da Chiara Ferragni, con la schiena ustionata al termine della giornata all’aria aperta.

“Ma la bimba è ustionata dal sole?” si è chiesta una certa Angela. Da lì il dibattito si è improvvisamente acceso perchè si sa, quando ci sono di mezzo i Ferragnes, ogni loro azione potrebbe trasformarsi in terreno fertile per discussioni animate. C’è chi ha puntato il dito contro l’influencer, dicendo: “La Ferragni è talmente brava come madre che l’ha lasciata al sole non adeguatamente protetta” ; c’è chi ha azzardato una diagnosi di ittero e chi, fortunatamente, ha difeso la povera Chiara. L’oggetto di così tanto discutere è baby Vittoria, apparsa in foto col viso “rosso intenso”.

Ad intervenire anche l’Associazione Mela-Vivo, impegnata nella prevenzione dei melanomi che, interessatasi alla vicenda, si è così espressa: “Ci auguriamo che stia facendo la popò.Non possiamo credere ad un comportamento così irresponsabile. La pelle ha memoria e le ustioni da bambini sono la prima causa di melanoma da adulti”.