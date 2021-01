I Ferragnez mostrano il video in 3D della loro bambina: sui social non tardano le polemiche

Sin dalla scoperta del test positivo, Chiara Ferragni ha deciso di condividere la sua seconda gravidanza sui social, tenendo aggiornati i suoi milioni di follower sul suo stato di salute, facendo paragoni tra le sue due esperienze di maternità, persino chiedendo consigli sulla panciera da indossare o meno dopo il parto.

I Ferragnez, insomma, condividono, passo per passo, ecografia per ecografia, l’evoluzione del frutto del loro amore all’interno della pancia della bella Chiara. Lo hanno fatto anche per il video in 3D, nello studio ginecologico, in occasione dell’ecografia delle 28 settimane.

“Ciao baby girl”, ha commentato la futura mamma, mentre Fedez le ha risposto“Che faccia rilassata“. Non sono mancati commenti dolcissimi dedicati alla new entry, su cui, naturalmente, si concentra l’attenzione dei seguaci dell’influencer:”Meraviglia”;”Dolcezza”,”Bellissima”. C’e’ chi, sbilanciandosi, ha scritto: “Vogliamo sapere il nome!” , mentre altri hanno abbozzato una somiglianza con papà Fedez e con Leone.

Tra i tanti commenti, non mancano le polemiche

Oltre ad un piccolo appunto di una fan che scrive: “Sono contenta che almeno voi abbiate la gioia di assistere ad un’ecografia insieme…io ho partorito ad agosto e mio marito mi ha dovuto aspettare sempre fuori. Dall’ospedale in strada…Detto ciò sono sinceramente felice per questa piccola”, non sono tardate le polemiche, esplose sui social.

Alcuni hanno visto, nel gesto dei Ferragnez di creare una sorta di diario della loro gravidanza da condividere con chi li stima, una sorta di violazione della privacy della bambina, non ancora nata, ma già social, scrivendo: “Perchè non tenere questa immagine così preziosamente intima solo per voi”;”Neanche nella pancia hanno la loro intimità”, “Non è ancora nata ed è già famosa più di mezza Italia”.

Commenti forti, anche se la preoccupazione di Chiara Ferragni è una sola, al momento. Dato che alla 35esima settimana di Leone, il ginecologo l’ha costretta al riposo per via di alcuni problemi alla placenta, l’influencer spera che in questa seconda gravidanza non si ripresenti lo stesso problema.