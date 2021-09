I Ferragnez litigano furiosamente in barca: arriva la reazione di Chiara

Anche nelle migliori famiglie non mancano le liti. Chiara Ferragni e Fedez, non sono da meno. Nella giornata di ieri sono spuntate delle foto che ritraevano i Ferragnez intenti a litigare pesantemente sullo yacht di Diego Della Valle. A pubblicare le foto ci ha pensato il magazine Chi. Subito le malelingue hanno iniziato a serpeggiare e le voci circa una crisi di coppia, si sono sprecate.

Durante lo scontro, come si apprende dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Fedez mostra delle foto alla moglie dal cellulare e poi fa delle telefonate. Il rapper appare abbastanza fuorioso, mentre l’influencer si lascia andare a un pianto disperato. “I Ferragnez così non li abbiamo mai visti“, si legge sulla rivista. Chiara si fa poi consolare dalle sorelle e dal suo migliore amico, mentre Fedez lascia il gruppo e non si fa più vedere.

Dopo l’uscita della notizia, è stata la stessa Ferragni a intervenire, smentendola. Nello specifico, in occasione dei 3 anni di matrimonio con il rapper, l’influencer è apparsa felice e innamorata del marito. Su Instagram ha postato le immagini del loro matrimonio, accompagnate da una dedica speciale: “Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente. Tanti altri anni per celebrare questo sentimento. Ti amo“.

Dunque, le voci di crisi sono ufficialmente scacciate. Ebbene si, anche Fedez e Chiara Ferragni, litigano. La storia d’amore tra i due procede a gonfie e vele. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Leone e Vittoria. La loro è una famiglia normale e anche le liti lo testimoniano. Chiara ha rinnovato la sua promessa d’amore al marito, che ama esattamente come il primo giorno.

Un’altra prova della loro solidità è arrivata ieri sera, quando la Ferragni ha sostenuto Fedez durante il Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021 all’Arena di Verona. Il rapper ha vinto il premio TopOfTheMusicSummer FIMI, grazie al brano “Mille”, premiato come singolo più venduto dell’estate e cantato insieme a Orietta Berti e Achille Lauro.