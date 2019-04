I Ferragnez in vacanza in Polinesia senza Leone. Ecco quanto spendono

Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di concedersi per il periodo pasquale una vacanza extra-lusso in Polinesia, una vacanza che, come condiviso dalla Ferragni stessa con i propri followers in una Instagram Story, era in programma già da un po’, ma quando la blogger ha scoperto di essere in dolce attesa non se l’è sentita più di partire. La bionda influencer ha quindi precisato che riprogrammare questa vacanza era l’unico modo per non perdere la somma già pagata (e per la quale era impossibile ottenere il rimborso). Ora, finalmente, i Ferragnez sono riusciti a partire, ma l’hanno fatto lasciando a casa il piccolo Leone.

La coppia ha scelto di soggiornare al famoso “The Brando“, resort situato sull’atollo di Tetiaroa, acquistato nientepopodimeno che da Marlon Brando, dove sono presenti 35 ville esclusive, ognuna delle quali accessoriata di spiaggia privata. I due qui non si faranno mancare niente: relax, massaggi, trattamenti di bellezza ed escursioni, il tutto per la “modica” cifra di 3mila euro al giorno.

Immediate le critiche social, accentuate ancora di più per via del fatto che Chiara e Fedez hanno deciso di trascorrere questa vacanza senza il figlio, rimasto a casa con i nonni. I Ferragnez ovviamente videochiamano il piccolo Leone tutti i giorni, e ripostano sui propri profili le immagini che i genitori di Chiara inviano loro, mostrando come il piccolino appaia sempre sereno e sorridente.

Gli haters della coppia, però, non hanno perso occasione per criticare questo comportamento e dare ancora una volta a Fedez e alla Ferragni l’appellattivo di cattivi genitori, come successo nel gennaio scorso, quando i due sono partiti, sempre lasciando a casa Leone, per il loro viaggio di nozze alle Maldive.

“È inutile che posti le foto di Leo per ricevere i like se poi passi la Pasqua lontana da lui, non potevi partire domani?”, questo uno dei tanti commenti pungenti che Chiara Ferragni ha ricevuto a causa di questa decisione, ai quali la blogger ha risposto facendo riferimento al mancato rimborso del viaggio già pagato due anni fa. “Ostenti tanta ricchezza e poi usi il rimborso come scusa?”, ha quindi risposto qualcun’altro a questa spiegazione, ritenuta semplicemente una scusa.