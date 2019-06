I fan notano un particolare nella foto dei piedi della famiglia Ferragnez

I piedi di Chiara Ferragni, di Fedez e del loro figlio Leone, sono finiti nella piazza virtuale attraverso una foto che sta facendo il giro del web e fa impazzire i fan. Il quadretto familiare è del tutto insolito, ma ben architettato e anche per questo molto piacevole.

Non manca chi è pronto a criticare. A pubblicare la foto è stato Fedez, sul suo profilo Instagram. La reazione dei fan è stata immediata: in pochi minuti lo scatto è diventato virale. I Ferragnez hanno colpito ancora, l’ennesima foto che li vede coinvolti spopola sui social.

Abituati a veder pubblicate foto che ritraggono i volti, le linee del corpo e anche i piedi di Chiara, di Leone e del suo papà, questa volta i fan sono rimasti sorpresi nel trovarsi di fronte ai piedi di tutta la famiglia al completo. I piedi di Leone sono raccolti tra quelli della madre, quelli di Fedez stanno di fronte a entrambi, in un giusto equilibrio di composizione fotografica.

Una didascalia piuttosto ironica accompagna la foto: “Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà“. “Per fortuna“, dice bene Fedez, abituato com’è a sentire tante discussioni sui piedi di Chiara, molto famosi sui social. Spesso gli haters hanno di mira Chiara e suo marito, uno degli argomenti è proprio quello dei piedi. La coppia finge, forse, di non sentire e ci scherza su come ha fatto ieri Fedez.

Uno degli 8,1 mln di followers chiede: “Solo io lo vedo o il quarto dito di Chiara è enorme?”. E un altro: “Il quarto dito sembra un’arancina”. I commenti, oltre 6.000, in velocità si scatenano in tutte le direzioni, c’è chi chiede se le dita di Chiara sono state “montate random“. E chi cerca tra i film più noti la controfigura data dall’influencer: “Con i piedi di Chiara ci hanno girato il Signore degli Anelli“. Al di là dei commenti, simpatici e non, ironici e fantasiosi, la foto sta spopolando sui social, conquistando oltre 676mila like.