I fan di Dayane Mello chiedono ad Alfonso Signorini di nominarla opinionista al GF Vip

Dayane Mello, nonostante le molteplici critiche per alcune scelte definite da molte persone come molto sagge, resta una delle concorrenti più amate della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Difatti non è una sorpresa che l’ex compagna di Stefano Sala sia stata la prima a essersi qualificata alla finale, vinta poi da Tommaso Zorzi.

In una vecchia intervista al sito “Super Guida Tv” Dayane ha ammesso che non rifiuterebbe un nuovo ruolo nel cast del “GF Vip”: “Se mi piacerebbe fare l’opinionista? Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia”.

La richiesta dei fan di Dayane

Per il momento aleggia il mistero attorno alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, anche se numerosi nomi, tra cui Paola Caruso, si sono proposti per far parte della trasmissione. Al momento gli unici confermati sembrano essere Alfonso Signorini e Pupo, mentre Antonella Elia pare che sia stata fatta fuori da Mediaset dopo alcune gaffe commesse, tra cui quella emblematica con Samantha De Grenet.

Quindi, dopo l’addio quasi sicuro di Antonella Elia e la proposta di Dayane per far parte del “GF Vip” come opinionista, i fan hanno lanciato l’hashtag “Dayane X Alfonso GFVIP6“. Numerosi utenti hanno infatti ammesso che vorrebbero vederla in questo inedito ruolo, e grazie al suo carattere schietto e divertente potrebbe creare delle dinamiche interessanti.

Tra i tanti tweet di sostegno a Dayane si può leggere: “Perché è senza peli sulla lingua, è una Donna con i controc*glioni che non si fa mettere i piedi in testa ed è la persona più lucida circa le dinamiche in atto che abbia vai visto al Gf”. Oppure: “Dayane ti vogliamo ancora in TV, ancora, ancora e ancora”. Per il ruolo da opinionista Alfonso Signorini starebbe, secondo le indiscrezioni, valutando i nomi di ex concorrenti della quinta edizione, e le ipotesi più accreditate sembrano essere Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Dayane Mello.