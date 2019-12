I coniugi Clooney vogliono adottare un bambino

George e Amal, protagonisti di una favola moderna che li vede trionfanti in tutto: sono belli, innamorati e ricchi. E hanno due splendidi bambini. Amal Alamuddin è riuscita a conquistare l’eterno scapolo d’oro, convertendolo alla figura di marito e padre perfetto. Cosa volere di più? Secondo quanto raccontato dalla rivista OK!, il divo di Hollywood e l’avvocatessa londinese specializzata in diritti umai, vorrebbero allargare la famiglia, non con una nuova gravidanza, ma adottando un bambino.

Secondo i più informati, quindi, la donna sarebbe rimasta talmente toccata dalle storie dei rifugiati, con i quali ha avuto a che fare per lavoro, da voler adottare un bambino per garantirgli una vita migliore. E anche George non sarebbe da meno: l’anno scorso, infatti, l’attore statunitense, ha sponsorizzato un rifugiato dell’Iraq di 23 anni per permettergli di studiare all’Università di Chicago, negli Stati Uniti.

E’ ormai dimostrato che, i Clooney, è da tempo che fanno squadra e sono attivi sul delicato tema: ad esempio, nel 2017, i due avrebbero aiutato , tramite una raccolta fondi della loro organizzazione (la Clooney Foundation for Justice), migliaia di rifugiati libanesi a frequentare gli istituti scolastici. Chissà, quindi, che davvero George e Amal non adottino un bambino.

In tal caso, considerando le ultime voci che dichiarano che George correrà per la Casa Bianca nel 2024, esso sarebbe uno dei rari casi di Presidente degli Stati Uniti d’America con figli adottati in famiglia. Prima di lui ci sarebbero stati solo Andrew Jackson e Ronald Reagan; quest’ultimo, proprio come Clooney, era un attore prima di entrare nello Studio Ovale.

Chissà, quindi, che queste somiglianze non portino un po’ di fortuna, anche nella carriera politica, al divo dai capelli brizzolati. Certo, al momento, sono tutte ipotesi, dalla possibile adozione di un bambino, alla sua candidatura e, soprattutto, alla sua vittoria politica, ma i fan più affezionati restano in attesa di qualche riscontro.