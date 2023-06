I 65 anni di Sharon Stone, il sexy-scatto su Instagram: "Scegliere cosa mangiare è fondamentale"

Sharon Stone è tornata a far parlare di sé con uno scatto sexy su Instagram che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. A 65 anni, l’attrice è ancora incredibilmente in forma, dimostrando che il tempo sembra non aver lasciato traccia su di lei. Sono passati più di 30 anni dall’uscita del famoso film “Basic Instinct“, che l’ha consacrata come una delle donne più sexy al mondo, ma le foto del suo profilo social dimostrano che la bellezza di Sharon è ancora intatta.

Ma qual è il segreto dietro questa eterna giovinezza? Sharon Stone ha dichiarato più volte di fare molta attenzione alla sua alimentazione, evitando cibi troppo elaborati e l’alcol. La sua dieta si basa principalmente su prodotti a basso indice glicemico, eliminando glutine, zuccheri e caffè. Questo approccio alimentare non solo favorisce il benessere del corpo, ma anche quello della pelle. Nel 2001, l’attrice ha subito un’emorragia cerebrale che l’ha spinta a cercare il benessere non solo fisico, ma anche mentale.

Oltre all’alimentazione sana, Sharon Stone non trascura mai il suo riposo. Dormire a sufficienza è fondamentale per la sua bellezza e vitalità. Inoltre, pratica regolarmente esercizi di meditazione che le permettono di affrontare con maggiore forza i problemi della vita quotidiana. La star si dedica anche al fitness, frequentando regolarmente la palestra, ma non si ferma qui. Anche a casa, utilizza braccialetti con pesi per allenarsi persino quando è al computer, dimostrando una costante dedizione al suo corpo e alla sua forma fisica.

Ma Sharon Stone non è l’unica celebrità a far parlare di sé in queste settimane. Hilary Swank ha sorpreso tutti annunciando di essere diventata mamma di due gemelli all’età di 48 anni. L’attrice ha sottolineato che non è stato un percorso facile, ma ne è valsa sicuramente la pena. La Swank ha sempre sognato di diventare madre e ha affrontato con determinazione le difficoltà che si sono presentate lungo il cammino. Ora finalmente può godere della gioia di essere genitore di due splendidi bambini.

Il mondo dei vip continua a regalare sorprese e storie appassionanti. Sharon Stone e Hilary Swank sono solo due esempi di donne incredibili che dimostrano che l’età è solo un numero quando si ha passione, impegno e dedizione nella vita. Continuate a seguire i loro successi e non perdete neanche un colpo di scena. Il gossip non ha mai fine e noi saremo qui a tener vi aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo dei vip.