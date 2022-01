I 4 figli del Principe Alberto fotografati insieme per la prima volta

I quattro figli del Principe Alberto appaiono tutti insieme per la prima volta in una foto condivisa nei social media dalla figlia primogenita del regnante di Monaco, la 29enne Jazmin Grimaldi. Si tratta della prima immagine mai pubblicata che raffigura tutti e quattro i figli ufficialmente riconosciuti da Alberto.

L’immagine è parte di uno slideshow celebrativo del 2021 pubblicato nel corso del fine settimana dalla 29enne, avuta da Alberto insieme alla ex Tamara Rotolo, e raffigura Jazmin insieme ai fratellastri Alexandre Grimaldi-Coste di 18 anni ed i gemelli Jacques e Gabriella di 7 anni, unici eredi legittimi di Alberto avuti con la moglie, la Principessa Charlene. Alexandre è invece figlio della relazione avuta con l’assistente di volo Nicole Coste.

La foto mostra i quattro figli del 63enne Alberto seduti insieme su una panca di legno. Alexandre è vestito con pantaloncini da basket, t-shirt e scarpe da ginnastica, Jazmin indossa un paio di jeans, un top corto ed una giacca scura, mentre i gemelli indossano pantaloni ed un piumino. Non è stato svelato quando sia stata scattata l’immagine, ma i capelli di Gabriella danno un indizio sulla tempistica della foto. Lo scorso agosto, quando Alberto ed i gemelli visitarono Charlene in SudAfrica, la Principessa pubblicò una foto di famiglia dove svelò che la bambina si era tagliata da sola la frangia, un taglio che è presente anche in questa nuova immagine.

Alberto confermò di essere il padre biologico di Alexandre, nato nel 2003, a maggio del 2005, poco prima di essere incoronato come Principe di Monaco. Nel 2006 il test del DNA rivelò che anche Jazmin Grace, nata nel 1992, era sua figlia nata dalla relazione con Tamara Rotolo, che aveva incontrato il principe quando lavorava come cameriera a Monaco. Jazmin ha incontrato per la prima volta suo padre quando aveva 11 anni.

Dato che Alberto non ha mai sposato le madri dei suoi due primi figli, non sono nella linea di successione del trono di Monaco. Gli unici eredi legittimi e titolati sono il Principe Jacques e la Principessa Gabriella, nati nel 2014 a tre anni dalle nozze dei genitori avvenuta nel 2011. Il Principe Alberto sta in questi giorni affrontando una nuova causa per la paternità di un bambino, che sarebbe nato quando già frequentava l’attuale moglie Charlene.