Hunziker-Trussardi, parla Tomaso: pesanti stoccate a Eros Ramazzotti e rapporti freddi con Aurora

La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha inevitabilmente portato degli strascichi. La coppia ha annunciato la separazione affidando un comunicato all’Ansa e ammettendo di non voler aggiungere altro rispetto a quanto già detto. Come ampiamente prevedibile il gossip è però esploso e da settimane ormai non si fa altro che parlare di loro.

Tra i motivi, si è parlato di divergenze caratteriali, presunti tradimenti. Si è vociferato di un ritorno di fiamma tra la Hunziker e il suo ex marito, Eros Ramazzotti. Il magazine Chi ha invece pizzicato Trussardi in compagnia di una donna che somigliava molto a Michelle. Lei è l’assistente della stilista Elisabetta Franchi. Tomaso ha smentito sui social il flirt che gli è stato affibbiato e adesso ha finalmente rotto il silenzio.

L’imprenditore ha rilasciato un’intervista fiume a Il Corriere della Sera. Tomaso si è lasciato andare a parole forti, importanti, lanciando più di una frecciatina proprio a Ramazzotti. Il riavvicinamento tra lui e la Hunziker è stato categoricamente smentito, ma a Trussardi comunque non sono andate giù svariate cose. L’uomo ha anche parlato di Aurora, figlia di Eros e Michelle, ammettendo come con la ragazza i rapporti siano oggi un po’ freddi.

“So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti“, queste le parole di Tomaso sul conto di Ramazzotti. Il cantante, qualche giorno fa è intervenuto per smentire il ritorno di fiamma con la Hunziker e nel farlo, ha aggiunto che ci sarà sempre per lei e le ha consigliato di scacciare le energie negative dandosi alle arti marziali. Cosa che Michelle ha poi fatto.

Trussardi ha anche palesato un pizzico di rancore nei riguardi di Eros, ricordando un episodio che, a suo dire, avrebbe portato il cantante a essere offensivo nei riguardi della sua famiglia. “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva“, questo il momento che ha fatto male all’imprenditore.

Tomaso ha poi parlato di Aurora, evidenziando come i rapporti oggi siano un po’ tesi. La ragazza ha commentato la separazione della mamma come la scelta più giusta. Trussardi ha menzionato anche lei, svelando come si sia sempre posto come un fratello maggiore o un amico. Si è detto dispiaciuto per come stanno le cose oggi, aggiungendo di augurarsi che tutto si sistemi.

“Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei“, queste le dichiarazioni di Tomaso circa il suo legame con la Ramazzotti.