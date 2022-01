Hunziker-Trussardi, lui viene beccato con un’altra e subito esplode il gossip: Tomaso svela la verità

È di pochi giorni la notizia dell’ufficialità della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia ha affidato all’Ansa un comunicato e in pochissimo tempo l’informazione è stata diramata ovunque. In realtà la sensazione che la coppia fosse in crisi già da un po’, c’era. Da tempo non apparivano insieme sui social e le vacanze natalizie le hanno trascorse separati.

Dopo 10 anni insieme, un matrimonio e due figlie, la coppia ha deciso di dirsi addio e intraprendere due strade separate. Dal comunicato si apprende che continueranno a rispettarsi e stimarsi per il bene delle loro bimbe, aggiungendo poi che non sveleranno ulteriori dettagli circa i motivi della decisione presa. In realtà altro è emerso e a ricostruire le tappe che hanno portato la coppia alla separazione, ci hanno pensato diverse testate.

Il Corriere della Sera ha parlato di “un amore bello e litigarello“, coltivato da due caratteri forti che però hanno sempre saputo trovare un punto di incontro, almeno fino a poco tempo fa. Tomaso e Michelle hanno voluto preservare la loro storia, vivendola lontano da occhi indiscreti. Nessun gossip, nessuna paparazzata, ma solo il ritratto di una famiglia normale.

Stando alla ricostruzione de Il Corriere della Sera, la crisi sarebbe iniziata circa un anno e mezzo fa. La situazione via via è precipitata sempre più, tra “ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie“. Gli attriti sarebbero nati a causa di un “diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni“.

Non è mancato il gossip, come quello di un riavvicinamento della Hunziker al suo ex marito, Eros Ramazzotti. Nulla di vero. Trussardi invece è stato beccato dal magazine Chi, in compagnia di una donna che somiglia a Michelle. Si tratta di una assistente della stilista Elisabetta Franchi. Anche in questo caso è impazzato il gossip e all’imprenditore è stata subito affibbiata una nuova fiamma.

Trussardi ha replicato sui social e sarcastico ha svelato la verità, smentendo il presunto flirt. Tomaso ha postato una storia Instagram nella quale si vede il draghetto Grisù, il drago pompiere dei cartoni animati, aggiungendo: “Per spegnere nuove fiamme“. Va detto che la rivista di Signorini parlava di amicizia e non di flirt, ma il gossip ha comunque preso il sopravvento.

Trussardi ha tenuto a precisare che la donna è solo un’amica e nulla più. Tra Michelle e Tomaso vige comunque un rapporto sereno e disteso, tanto che, Goffredo Gerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e Eros, lavora per Trussardi. Si è parlato di un accordo saltato tra Tomaso e Goffredo e invece così non è stato. A confermare la collaborazione è stato lo stesso Gerza.