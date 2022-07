Hunziker-Trussardi: la mamma di Tomaso svela la verità sulla fine del matrimonio

Ascolta questo articolo

Dopo 10 anni d’amore e due splendide figlie, lo scorso gennaio Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciarono a sorpresa la fine della loro storia d’amore. Un fulmine a ciel sereno che ha riempito per molte settimane i giornali di gossip, anche perchè da lì a poco è spuntata la nuova fiamma di Michelle, l’ex volto noto del Grande Fratello Giovanni Angiolini.

Sulla fine della loro storia è tornata a parlare l’ex suocera di Michelle, Maria Luisa Gavezzeni, rimasta peraltro in buoni rapporti con la nota show girl. In un’intervista di ampio respiro in cui la mamma di Tomaso ha parlato della storia della sua famiglia e dei figli, non poteva mancare un riferimento alla fine vociferata del matrimonio del figlio: ecco cosa ha rivelato.

La verità sulla rottura

A differenza di quello che si può pensare, la vita di Maria Luisa Gavezzeni non è stata sempre tutta rosa e fiori, la morte del marito Nicola nel 1999 e quella subito dopo del figlio Francesco, entrambi deceduti per incidente, l’hanno segnata profondamente. Per un momento ha confessato di aver pensato anche al suicidio, ma grazie all’aiuto di un neurologo e, soprattutto, all’amore per i figli, è riuscita a superare quella fase così drammatica della sua vita.

E’ passato molto tempo da quei momenti bui, ora la vedova di Trussardi ama definirsi così: “Credo di essere una suocera amata e anche una nonna ben voluta dai miei nipoti… andavo d’accordo anche con Michelle”. In merito alla fine del matrimonio del figlio ha aggiunto che non se lo aspettava affatto, ma al giorno d’oggi non si poteva neppure escludere che accadesse.

Con l’ex nuora ha dichiarato di rimasta comunque in buoni rapporti, tanto che avrebbero continuato a sentirsi anche nei mesi successivi all’addio ufficiale. Riguardo alla loro storia ha poi ricordato i loro primi momenti insieme: “L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: ‘Mamma la sposo, è una brava persona’”.