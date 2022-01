Hunziker-Trussardi, amore al capolinea: l’ufficialità

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finita. Il matrimonio tra la showgirl e il rampollo di casa Trussardi è giunto al capolinea. La notizia era nell’aria già da un po’, con il gossip che si è rincorso. Adesso però è arrivata l’ufficialità da parte dei diretti interessati. Quella di Michelle e Tomaso è stata una storia da favola, con un matrimonio e la nascita di due bimbe: Sole e Celeste.

Le loro strade si sono adesso separate, con i due che continueranno a volersi bene grazie all’amore per le bambine. La Hunziker e Trussardi avevano trascorso le vacanze natalizie separati e sui social non apparivano più insieme da un po’. Con alcune frasi sibilline che non lasciavano presagire nulla di buono. I motivi della rottura restano ignoti, con i diretti interessati che preferiscono non aggiungere altro.

Già l’influencer Alessandro Rosica ne aveva parlato, aggiungendo qualche particolare secondo il quale Trussardi “avrebbe fatto il furbetto“. Adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte della coppia: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

Per la Hunziker questa è la seconda separazione. La prima è stata dal cantante Eros Ramazzotti, avvenuta nel 2002. Da quel legame è nata Aurora, oggi 25enne. Mamma e figlia hanno un rapporto speciale e sicuramente Aurora sarà vicina a Michelle in questo periodo così particolare. La storia tra la showgirl e Tomaso è stata una storia forte, intensa, importante.

I due si sono incontrati per la prima volta a Milano, al ristorante Trussardi alla Scala. Nel 2014 sono convolati a nozze. Nel 2013 è nata Celeste e nel 2015, Sole. Oggi, dopo 8 anni di matrimonio, hanno deciso di prendere strade diverse. Il comunicato è stato affidato all’ANSA, che lo ha diramato dandone così ufficialità.