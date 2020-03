Hulk si sposa con Camila, nipote della sua ex moglie

Givanildo Vieira de Souza, conosciuto da tutti semplicemente come Hulk a causa del suo fisico a dir poco imponente, in queste ore ha ufficializzato che sposerà la sua attuale compagna. Niente di scandaloso se non fosse che, Camila Angelo, questo il nome della giovane ragazza, altro non è che la nipote della sua ex moglie, con il quale il calciatore ha avuto ben tre figli e con cui ha condiviso 12 anni di matrimonio.

A dicembre 2019 era stato lo stesso Vieira de Souza a confermare la relazione con Camila in quanto, le prime pagine dei giornali sportivi erano state ricoperte dalla notizia della loro frequentazione. I due avevano cominiciato ad uscire nell’ottobre del 2019, dopo che Hulk aveva chiuso la relazione con Iran Ângelo de Souza ad agosto.

Ad oggi però il calciatore non ha ancora ottenuto la separazione consensuale che voleva da Iran; nonostante la proposta economica di 22 milioni di euro con annessi 40 immobili è stata infatti rifiutata dall’ex moglie che pretende molto di più da quello che è uno dei 20 calciatori più pagati al mondo. Hulk infatti, in forza allo Shanghai Sipg, squadra cinese, guadagna 20 milioni di euro a stagione.

Proprio l’attuale residenza in Cina del calciatore potrebbe essere motivo del grande passo: Camila infatti necessita di un viso per poter rimanere nel territorio cinese e, sposandosi con Hulk, tutti i problemi si risolverebbero. A rafforzare l’idea del matrimonio è anche una foto su Instagram pubblicata da entrambi sui propri profili: nella foto infatti vengono ritratte le mani dei due innamorati che mostrano un anello di fidanzamento. Nei commenti sono numerose le persone che hanno fatto le congratulazioni per il grande passo della coppia.

Sulla didascalia del proprio profilo Instagram inoltre Givanildo ha inserito la scritta “Casado” con affianco le emoij dell’anello, della preghiera, del cuore e della stella: una scritta che lascia poco spazio all’immaginazione, in quanto tradotto significa “Sposato”.