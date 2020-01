Hope Solo, la superstar del calcio, è incinta di due gemelli

Grandi notizie erano attese per Hope Solo: la superstar del calcio ha annunciato di essere incinta di due gemelli, più di un anno dopo che è quasi morta durante un tragico aborto. “Squadra di calcio in miniatura in arrivo“, annunciò Solo mentre conduceva “BeIN Sports USA” con George D.Metellus. “Un bimbo e una bimba“.

Solo è sposata con Jerramy Stevens, ex tight end della NFL. All’inizio di quest’anno, Solo ha rivelato la sua lotta con la fertilità a Elle Magazine, spiegando come era rimasta incinta all’inizio del 2018: le cose, però, non sono andate come previsto.

Una settimana dopo aver appreso che aveva avuto due gemelli, Solo si sentiva male e soffriva, e fu detto che si trattava di una gravidanza ectopica (il che significa fuori dall’utero) per uno dei due pargoli attesi.

Solo dice che aveva bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere la sua tuba di Falloppio e le fu detto che era stata “prossima alla morte“. La 38enne Hope ha detto a Elle Magazine che ha iniziato subito il trattamento per la fecondazione in vitro, e ora è di nuovo pronta.

Nessuna parola su quando i bambini sono attesi, ma Solo ha scherzato sul fatto che, quando nasceranno, potrebbero essere le prossime grandi stelle del calcio degli Stati Uniti.

Solo è il più grande portiere femminile nella storia del calcio del Team USA e ha vinto il Golden Glove (assegnato al miglior portiere) per i Mondiali 2011 e 2015. Stevens è stato il 1° round scelto nel 2002 NFL Draft e ha giocato in campionato per 9 stagioni con i Seattle Seahawks e Tampa Bay Bucs.

Su Instagram, Hope Solo ha pubblicato 3 settimane fa una foto nel giorno del derby fra Barcellona contro Real Madrid dove lei dice: “Sono felice di annunciare che quest’anno per le vacanze raddoppieremo le dimensioni della nostra famiglia!“.