Hoara Borselli svela perché finì la sua love story con Walter Zenga

Celebre attrice e modella, anche Hoara Borselli ha avuto modo di raccontarsi a Vieni da me, contenitore pomeridiano di casa Rai condotto da Caterina Balivo. La showgirl vincitrice della prima edizione del talent show Ballando con Stelle, oltre che per il suo fascino è conosciuta anche per aver avuto una lunga storia d’amore con l’ex portiere Walter Zenga.

Lei e l’ex bandiera dell’Inter e della Nazionale Azzurra, tutt’oggi vengono ricordati per aver fatto coppia per sette anni. La scintilla scoccata a seguito del classico colpo di fulmine, diede vita ad una passionale ed intensa love story molto seguita dagli amanti della cronaca rosa.

Pur essendo una storia travolgente, tra di loro a pesare fu l’evidente differenza d’età. Lei classe 1976, era 16 anni più giovane del portiere titolare dell’Italia che arrivò terza ai Mondiali di calcio disputati in casa nel 1990. A rendere più difficile il loro rapporto, contribuirono poi l’ex moglie e i figli nati durante il precedente matrimonio del calciatore.

Per sua stessa ammissione, Hoara Borselli ha ammesso che legarsi a Zenga ha significato trovarsi a gestire qualcosa di più grande di lei. “Ero giovanissima e non avevo istinto materno” ha affermato ricordando quegli anni ricchi di emozioni e avventure vissute al fianco del portiere più popolare del momento. “Tre anni e mezzo li abbiamo vissuti negli Stati Uniti, abbiamo girato e fatto una vita bellissima. Lui è una persona generosissima, sotto tutti i punti di vista. Mi ha trattata come una regina” ha precisato l’attrice che ha anche recitato in alcune fiction come Provaci ancora prof.

Ma a contribuire a mandare tutto all’aria, fu soprattutto la gelosia morbosa della sua dolce metà. “Io avevo voglia di sperimentare, provare e sbagliare. Lui non ce la faceva a sopportare l’idea che potevo staccarmi da lui” ha rivelato raccontando che fu la sua volontà di partecipare alla soap Cento Vetrine a dividerli. Messa alle strette, davanti alla scelta di rimanere con lui oppure seguire le sirene della carriera, Hoara Borselli scelse la seconda opzione. L’addio fu inevitabile, ma di lui ancora oggi mantiene un ottimo ricordo, tanto da essere convinta che “ci saremo sempre l’uno per l’altra”.