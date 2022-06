Hoara Borselli, polemica per le sue dichiarazioni: "I giovani non hanno voglia di lavorare"

Ascolta questo articolo

Conosciuta al pubblico per la sua vittoria a “Ballando con le stelle” e per militare tra le “opinioniste” dei programmi mediaset, Hoara Borselli è finita nella bufera e sul web e sui social si è accesa una vera e propria polemica.

Interrogata sul tema della mancanza di personale nelle strutture estive, la Borselli ha sganciato una bomba e le sue parole sono state definite davvero fuori luogo.

I giovani? Non hanno voglia di lavorare

Su Twitter infatti la ex modella ha pubblicato un post in cui ha scritto: “A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e “fame”. Credo sia ciò che manca oggi”.

Inutile dire che agli utenti quest’esternazione non è andata proprio giù e come spesso accade in questi casi molti si sono lanciati tra insulti e sfottò, alcuni utenti infatti le hanno proposto di andare a pulirgli casa in cambio di una pizzetta come paga. Molti invece trovano fuori luogo queste esternazioni da parte di chi come la Borselli certamente non si spezza la schiena.

Anche il presidente Bonaccini è intervenuto definendo queste parole inappropriate, ma la vera bomba l’ha sganciata un’utente su Twitter: Paola infatti sembrerebbe essere una ex compagna di classe di Hoara e, secondo quanto riporatato, l’ex modella ha iniziato da subito la sua carriera nella moda e nello spettacolo, quindi la gavetta non l’avrebbe mai fatta.

La diretta interessata ieri a “Quarta Reppublica” ha riconfermato parola per parola tutto quello che ha detto su Twitter, ribadendo la mancanza di voglia di sacrificio dei giovani di oggi. Insomma, pare che la poemica non sia destinata a terminare nel breve periodo.