"Ho avuto una relazione con il Ken umano". La dichiarazione shock di un personaggio vip molto conosciuto

“Ho avuto una relazione con il Ken umano“: questa la sconvolgente dichiarazione rilasciata su Novella 2000. A farla è stato Giacomo Urtis, il chirurgo plastico delle star, così come viene comunemente chiamato. Con questa intervista torna nuovamente sotto i riflettori, dopo esserne uscito, almeno in parte, al termine dell’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato come naufrago.

A Novella 2000 il dottore ha, quindi, raccontato nel dettaglio la storia d’amore che c’è stata (e pare esserci ancora) tra lui e Rodrigo Alves. I due, nello specifico, sono stati insieme solo per alcuni mesi, ma, pur avendo preso strade diverse per via dei relativi impegni professionali, non si sono mai detti realmente addio.

Giacomo, infatti, solo qualche mese fa, alla fine dello scorso anno, è stato a trovare Rodrigo nella sua casa di Londra e dei pochi giorni passati insieme ha detto: “Mi ha riempito di attenzioni“. Il chirurgo ha poi aggiunto che, se non fosse per la distanza che li divide fisicamente e per il tempo che il Ken umano può effettivamente dedicare ad una relazione, vorrebbe poter cominciare una storia seria e stabile con lui, che, a suo dire, sarebbe davvero il fidanzato ideale.

L’intervista poi continua con Urtis che ribadisce la stima che prova nei confronti del Ken in carne ed ossa, e che descrive l’uomo ideale che cerca Rodrigo: “Dice sempre che cerca un campesino, cioè un ragazzo di campagna, un contadino, una persona semplice che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione”.

A confermare le parole di Giacomo Urtis, vi sono, infine, alcune foto che ritraggono il chirurgo e l’uomo più rifatto al mondo scambiarsi un inequivocabile bacio.