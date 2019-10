Hillary Clinton difende Meghan Markle in seguito agli attacchi di media e haters

Non c’è tregua per Meghan Markle, da un paio d’anni oggetto delle critiche feroci da parte di alcuni media e di una nutrita schiera di haters. Le insinuazioni e le campagne d’odio mosse nei suoi confronti hanno raggiunto dei toni talmente insostenibili, tanto da aver destato l’attenzione di Hillary Clinton.

L’ex Segretario di Stato insieme con la figlia Chelsea, si sono infatti schierate dalla parte della Duchessa del Sussex. Per ribadirlo hanno rilasciato un’intervista al Sunday Times, grazie alla quale oltre a svelare di essere delle grandi fan della moglie del principe Harry, hanno anche aggiunto di non vedere affatto di buon occhio le accuse che la stanno incessantemente bersagliando.

Secondo il punto di vista di entrambe, sarebbe davvero encomiabile la tempra della madre del piccolo Archie, che pur avendo tutti contro, è sempre riuscita a non affondare, continuando a dare un’immagine positiva di sè. La posizione dell’ex star di Suits non è certo delle più facili: oltre alla stampa che lancia insinuazioni sul suo conto, anche i leoni da tastiera non smettono di tormentarla lanciando accuse di vario genere. Senza poi dimenticare haters e bulli di vario genere, che sui social non perdono occasione per infangarla con invettive piene di odio e rancore. Come se poi non bastasse, anche la stessa famiglia reale inglese avrebbe fatto di tutto per oscurarla.

Da qui entrambe elogiano la donna, definita non solo coraggiosa, ma anche un’eccezionale rappresentante dell’America nel Regno Unito. “Il modo in cui viene trattata è inspiegabile” ha voluto precisare l’ex first lady di concerto con la figlia Chelsea, con quest’ultima che dal canto suo ha ricordato la forza di una donna che non si è mai arresa davanti a niente e nessuno.

Aggiungendo inoltre che sarebbe davvero grave se il motivo delle continue offese fosse da ricondurre alle sue origini afroamericane, le due donne hanno concluso sostenendo che “l’attaccano anche perché ha avuto il coraggio di rompere con alcune etichette reali. Ha una professione alle spalle e ha una voce che per fortuna continua ad usare”.