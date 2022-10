Hilary Swank incinta a 48 anni: "Sono gemelli, un vero miracolo"

Ascolta questo articolo

Hilary Swank ha annunciato che presto sarà madre di due bambini. L’attrice, due volte premio Oscar, ha infatti comunicato mercoledì, durante un’apparizione al programma televisivo Good Morning America, di essere finalmente incinta, aggiungendo che lei ed il marito Philip Schneider aspettano due gemelli.

L’attrice 48enne ha annunciato: “Questa è una cosa che desideravo da molto tempo, e la mia nuova notizia è che diventerò mamma“, ha detto Swank. “E non solo di uno, ma di due. Non posso crederci. È così bello poterne parlare e condividerlo“. Poco dopo la sua intervista con GMA, la star è apparsa anche allo show Live with Kelly e Ryan, dove ha parlato ulteriormente della sua splendida notizia.

“Mi sento benissimo in questo momento“, dice promuovendo lo show “Alaska Daily” di cui è protagonista e che debutterà in America il 6 ottobre. La star aggiunge di essere nel suo secondo trimestre e che il cast e la troupe del telefilm non sapevano della sua gravidanza, ma che pochi giorni fa i vestiti di scena hanno iniziato a non andarle più bene ed ha dovuto tagliare la vita di un paio di jeans per indossarli.

La Swank ha rivelato che i gemelli sono ricorrenti sia nella sua famiglia che in quella di Schneider, e che è “così eccitata” per la fase successiva. “È una tale benedizione. È un miracolo totale. È incredibile“, ha esultato raggiante l’attrice, che per l’occasione ha indossato un vestito lungo che ha celato il suo ventre.

Swank e Schneider, un imprenditore, si sono sposati nell’agosto 2018, a due anni dalla prima volta in cui i due erano stati avvistati insieme in pubblico a novembre 2016. In precedenza l’attrice è stata sposata col collega Chad Lowe dal 1997 al 2007. La star ha vinto due volte il Premio Oscar per le sue interpretazioni in “Boys don’t cry” e “Million Dollar Baby“.