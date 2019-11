Heather Parisi, le dichiarazioni della figlia Jacqueline Luna: "Mio padre è estraneo alle violenze su mia madre"

Le dichiarazioni di Heather Parisi circa le violenze subite per mano di un suo ex, hanno lasciato tutti interdetti. Nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”, la Parisi davanti ad una scioccata Barbara D’Urso, ha raccontato di essere stata vittima di abusi e violenze, sia a livello fisico che psicologico. Ora a dire la sua ci pensa la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo che, con una lettera al settimanale “Donna Moderna”, ha preso le difese del padre cercando di allontanare i dubbi su di lui, dopo le parole della madre.

Un racconto duro, quello di Heather Parisi, che aveva come scopo quello di smuovere le coscienze e spronare tutte le vittime di soprusi a trovare il coraggio di denunciare e abbandonare il loro carnefice. L’ex ballerina americana, non è scesa nei particolari e proprio per questo è sembrato impossibile riuscire a capire a chi si stesse riferendo.

Heather Parisi, la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo difende il padre

La curiosità intorno alla questione è diventata quasi morbosa e, andando a spulciare nel passato della Parisi, in molti hanno iniziato a sussurrare il nome di Giovanni Di Giacomo, stimato ortopedico di Roma. Heather Parisi con lui ha avuto una figlia ed è proprio lei, Jacqueline Luna, a prendere le difese del padre, in merito alla questione: “Mi dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto, allo stesso tempo ci tengo a sottolineare, a scanso di ulteriori equivoci, che il mio papà Giovanni Di Giacomo è completamente estraneo a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nascita mia e di mia sorella. Mi sembra questo un atto dovuto nel rispetto di mio padre”, queste le parole che la ragazza ha voluto inviare al settimanale “Donna Moderna”.

I rapporti tra lei e la madre si sono interrotti tempo indietro e ora vive in America dove studia arte e spettacolo. Nonostante la distanza, ha voluto far arrivare forti e chiare le sue dichiarazioni per sollevare il padre da dubbi che avrebbero potuto infangare la sua reputazione per sempre.

Il settimanale ha voluto fare ulteriore chiarezza sui fatti, contattando direttamente Giovanni di Giacomo che, in maniera schietta e diretta, ha commentato: “Non l’ho saputo fino a oggi. E se è vero, si riferisce a un’altra persona, di certo non a me. I fatti che racconta Heather riguardano il periodo precedente alla nascita delle sue figlie”.