Heather Parisi e il coronavirus: la showgirl aggiorna i fan da Hong Kong

Nel giorno in cui l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato che per il coronavirus sussiste un elevato rischio di contagio, l’ex soubrette Heather Parisi ha voluto pronunciarsi in merito all’attuale epidemia cinese e all’accelerata, quanto inarrestabile, diffusione. L’ex diva della tv italiana degli anni ’80 e ’90, che da numerosi anni vive in Cina, non sembra esser molto tranquilla circa l’alta possibilità di contagio del Coronavirus.

Heather Parisi e la sua famiglia hanno residenza ad Hong Kong e, in queste ultime settimane, sono in allerta per via del coronavirus che sta mettendo letteralmente in ginocchio l’intero paese. Nonostante l’allarmante pericolo di contagio, la temeraria 60enne di Los Angeles ha deciso di vincere la paura e superare le mura domestiche.

L’ex soubrette, infatti, ha deciso di non lasciarsi contaminare dalla psicosi collettiva e di continuare a vivere la propria quotidianità. Heather Parisi ha sfidato la sorte ed è uscita da casa assieme alla sua famiglia. Unica precauzione cautelativa: una mascherina facciale ‘usa e getta’ che copre le vie respiratorie.

Attraverso uno scatto fotografico condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram e di Twitter, l’impavida 60enne si è mostrata mentre passeggia per le strade di Hong Kong, mano nella mano con i suoi due figli Dylan e Elizabeth. Opportunamente protetta da mascherina antivirale, l’ex ballerina degli anni ’80 ha rincuorato i suoi 237 mila followers esclamando: “C’è molta preoccupazione per il coronavirus che si sta diffondendo in Cina. A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti di cui 88 sono stati dimessi. Il ricordo della SARS spaventa tutti. Siamo pronti a tutto, o quasi a tutto”.

Sembrerebbe proprio che ad Heather Parisi il coraggio non manchi: va avanti e non si abbatte. L’ex showgirl di “Fantastico” sta dando dimostrazione di avere dentro di sé una guerriera che non si piega all’emergenza cinese del coronavirus e non si lascia abbattere dalle elevate possibilità di contagio.