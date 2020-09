Heather Parisi, commento al vetriolo su Lorella Cuccarini: "Ipocrita"

Nuove scintille tra la ballerina Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Sembra che argomento principe della storia sia un tema molto delicato, alla quale la Cuccarini si era precedentemente espressa in merito, ovvero quello dei matrimoni gay e adozioni. In passato infatti la donna aveva espresso la sua contrarietà alle adozioni e matrimoni dello stesso sesso, parere che non è andato molto a genio all’attuale gieffino Tommaso Zorzi.

L’influencer infatti ha puntato il dito contro l’ex conduttrice de “La vita in diretta” ma Lorella non è restata a guardare, scrivendo in breve tempo una lunga lettera, postata poi sui suoi profili social, dove spiega cosa pensa realmente riguardo questo argomento così profondo e delicato.

La lettera della Cuccarini

Nel post pubblicato dalla presentatrice si legge che non tutti devono necessariamente avere la stessa opinione in tema, aggiungendo anche che se avesse avuto un figlio gay non avrebbe alcun problema in merito e lo avrebbe amato profondamente. A captare queste parole però è stata la ballerina Heather Parisi, che ha voluto aggiungere qualcosa in merito, pubblicando la sua dura replica nei confronti della Cuccarini.

Sul profilo Twitter della Parisi infatti, si legge: “Se uno dice ‘se avessi un figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio’ (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che ‘non è allineato al politicamente corretto’. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita. Punto“.

La Parisi si scaglia duramente contro le affermazioni della Cuccarini; non resta che attendere eventuali risposte della conduttrice. Ritornando a Zorzi, il ragazzo si scaglia anche contro Platinette, ma Coruzzi risponde in maniera anche piuttosto piccata: “Io ho un’opinione sulle unioni civili, lui ne può avere un’altra: chissenefrega. Chi ci rimette è chi osa ad avere un’opinione diversa dalla massa. Non fa per me quella legge“. Il tema è senza dubbio spinoso, tanto che molto probabilmente, Signorini potrebbe anche pensare di inserire la tematica in scaletta, durante la prossima puntata del “Grande Fratello Vip”.