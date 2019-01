Heather Parisi attacca duramente Lorella Cuccarini su Twitter: "Ballerina? Solo sovranista!"

Heather Parisi fa nuovamente parlare di se anche dalla lontana Hong Kong, dove si è trasferita già da qualche anno. Dopo aver sentito le dichiarazioni di Lorella Cuccarini rilasciate al settimanale Oggi dove la stessa si è dichiarata sovranista, Heather ha voluto dare il suo pepatissimo punto di vista su questa testimonianza.

Inizialmente anche Alba Parietti aveva puntato il dito contro Lorella invitandola a un faccia a faccia in televisione per parlare delle idee politiche del Ministro dell’Interno Salvini. Oggi invece è stato il turno di Heather che, con un tweet al vetriolo, ha affondato la rivale storica e sembrerebbe non per la prima volta.

“Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste” ha infatti chiosato l‘ex giudice di Amici. Come è noto Heather Parisi e Lorella Cuccarini si detestano da più di trant’anni ovvero quando la ballerina di Roma è riuscita a raggiungere il successo entrando anche nel cuore degli italiani.

Dopo aver fatto parte della compagnia di ballo di Heather, improvvisamente Lorella ha fatto incetta di tutti i lavori della collega italo-americana creando una sorta di odio reciproco. Le due hanno sempre smentito tali voci ballando insieme anche in occasione della Serata d’Onore nel 1986 e conducendo nel 2016 il varietà Nemicamatissima. Anche in quel caso però le punzecchiature da parte di Heather non sono di certo mancate.

La ballerina italo-americana infatti ha sempre affermato di essersi sentita ospite del suo show e di non essere stata mai contenta di come sono andate le cose. Lorella, dal canto suo, convinta più che mai della sua posizione ma soprattutto della sua lealtà nei confronti della collega ha cercato in ogni modo di capire fino a quando, stanca, le ha risposto di “Fare pace con se stessa”.