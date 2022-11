Harry Styles torna single: finita dopo 2 anni la storia con Olivia Wilde

Ascolta questo articolo

Dopo due anni insieme, sarebbe giunta a capolinea la storia d’amore tra Harry Styles ed Olivia Wilde. A confermare la notizia in esclusiva è stata la rivista americana People, alla quale una fonte vicina alla coppia ha svelato che il cantante 28enne e l’attrice 38enne hanno deciso di “prendere una pausa” dalla loro relazione.

Il famoso artista britannico e l’attrice e regista americana avevano iniziato a frequentarsi circa due anni fa sul set del film “Don’t Worry Darling“, la seconda opera diretta dalla Wilde nel quale Styles interpretava il protagonista maschile a fianco di Florence Pugh, che vestiva i panni di sua moglie nella pellicola.

Il film è stato presentato al Festival di Venezia 2022, in mezzo ad una grande attenzione della stampa, sia per la relazione tra Olivia ed Harry che per le forti tensioni della regista con la star del film Florence. “La pressione pubblica su di loro è stata difficile“, ammette una fonte. “Hanno avuto alti e bassi durante la relazione“.

La fonte ha aggiunto sulla rottura: “Lui è ancora in tour e ora sta andando all’estero. Lei si sta concentrando sui suoi figli e sul suo lavoro a Los Angeles. È una decisione molto amichevole. Sono ancora molto amici, ma in questo momento, hanno priorità diverse che li tengono separati“. Nonostante questa sia la storia più importante avuta da Styles, che non ha mai avuto nessuna relazione di tale durata prima, il tour che lo porterà il prossimo anno in diversi continenti e l’impossibilità di Olivia a lasciare figli e lavoro per seguirlo hanno reso necessaria la fine per la coppia.

All’epoca dell’inizio della loro storia, Olivia aveva da poco annunciato la separazione dalla star di “Ted Lasso” Jason Sudeikis, suo ex fidanzato dal quale ha avuto i figli Otis di otto anni e Daisy di sei. Recentemente la ex babysitter dei bambini ha svelato al DailyMail diversi retroscena della rottura, tutte illazioni negate dalla Wilde e da Sudeikis in un comunicato congiunto.