Harry Styles e Emily Ratajkowski: il bacio a Tokyo

A pochi mesi dalla rottura con l’attrice e regista Olivia Wilde, il cantante Harry Styles è stato visto baciare appassionatamente la modella Emily Ratajkowski per le strade di Tokyo. In un video che ha fatto immediatamente il giro del web, l’ex membro degli One Direction 29enne è stato ripreso mentre baciava la 31enne americana.

I due si trovavano in Giappone, dove Harry si sta esibendo in alcune date che fanno parte della sua serie di concerti mondiali per la tournée Love On Tour. I due sono stati visti ballare ed abbracciarsi mentre stavano accanto ad un’auto grigia e si riparavano dalla pioggia sotto un ombrello. Hanno poi condiviso una serie di baci appassionati fuori per strada, apparentemente senza preoccuparsi di chi li poteva vedere.

La modella ed attrice americana, diventata famosa 10 anni fa come la protagonista del video del brano tormentone “Blurred Lines” di Robin Thicke, T.I. e Pharrell Williams, si è recentemente separata dall’ex marito Sebastian Bear-McClard, col quale ha avuto un figlio di nome Sylvester Apollo Bear che ha 2 anni. Dopo aver accusato il 42enne produttore cinematografica di averla tradita con diverse donne, Emily ha chiesto ufficialmente il divorzio lo scorso settembre dopo averlo lasciato a luglio.

Harry ed Olivia si sono invece lasciati a Novembre, dopo essersi conosciuti ed innamorati nell’autunno del 2020 sul set del film “Don’t Worry Darling” del 2022, nel quale lei vestiva i doppi panni di attrice e regista e lui era protagonista. L’ultima volta in cui sono stati visti insieme è il 15 Novembre, quando la 39enne fu tra gli spettatori di un suo concerto insieme ai due figli che condivide con l’ex marito Jason Sudeikis.

Una fonte vicina ad Harry ed Emily ha rivelato: “Harry ed Emily si stanno divertendo a conoscersi. Farsi filmare mentre si baciano a Tokyo e poi avere quel filmato condiviso con il mondo non era quello che nessuno dei due si aspettava, ma non nascondono nulla”. Aggiungendo che i due si conoscono da diverso tempo, la fonte ha spiegato che quest’anno hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme ” lontano dagli occhi del pubblico e si godono la reciproca compagnia quando possono mentre Harry è in tournée”.