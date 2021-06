Harry e William, furiosa lite al funerale di nonno Filippo: insulti tra i due fratelli

Ai funerali dell’amato nonno, il Principe Filippo, tutti gli occhi erano puntati su William ed Harry. I due fratelli si vedevano infatti per la prima volta dopo l’intervista rilasciata da quest’ultimo e dalla consorte Meghan Markle a Oprah Winfrey, e si temeva tra loro ci sarebbero state scintille. Del resto le accuse – neanche troppo velate – dei Duchi di Sussex alla Corona britannica sono state così pesanti che era impossibile passessero in sordina.

Eppure, inquadrati dalle televisioni di tutto il mondo all’uscita dalla chiesa il giorno dei funerali del Principe Filippo, Harry, William e Kate sono rimasti a chiacchierare amabilmente sul sagrato, dando l’idea di essere in ottimi rapporti. Non solo non si sono evitati, che qualcuno sosteneva avrebbero fatto, ma si sono mostrati quelli di un tempo, uniti proprio come erano prima che Meghan Markle entrasse nella vita di Harry.

I retroscena su una furiosa lite tra Harry e William

Tuttavia questa felice scena familiare sarebbe stata una mera illusione. Una sorta di recita a favore delle telecamere, visto che prima della cerimonia le cose sarebbero andate molto diversamente. Sì, perché poche ore fa l’esperto reale Robert Lacey ha rivelato alcuni retroscena sconvolgenti e inaspettati riguardanti l’incontro tra fratelli nel giorno dei funerali del nonno.

Stando a quanto sostiene Lacey, a telecamere spente non solo non ci sarebbero stati né abbracci, né sorrisi, ma neanche la cordialità mostrata durante la cerimonia: Harry e William, al contrario avrebbero litigato furiosamente. “Non appena sono entrati nel castello di Windsor hanno subito iniziato a litigare” ha rivelato l’esperto di corte, spiegando che i due figli di Lady Diana erano più rabbiosi che mai.

E ancora, il funzionario ha fatto sapere: “Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”. Ancora oggi sembra che i fratelli reali siano ai ferri corti; mai prima d’ora avrebbero avuto rapporti così tesi. Cosa succederà il 1° luglio, quando ci sarà l’attesa inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. L’evento avrà luogo nel giardino di Kensington Palace, residenza ufficiale di William, e questo forse avvantaggerà il fratello maggiore. Ma di certo Harry non accetterà di starsene in disparte in un giorno così importante.