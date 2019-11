Harry e Meghan, secondo figlio in arrivo?

La notizia arriverebbe da una donna con la quale Harry ha parlato molto durante un evento ufficiale; lei avrebbe raccontato che il Principe le ha riservato molte domande sui secondi figli. Da qui la domanda è sorta spontanea: che i Duchi di Sussex siano pronti ad allargare la famiglia? Alcune testate giornalistiche lo danno già per dato ufficiale: Harry e Meghan avrebbero intenzione di aggiungere un quarto membro alla famiglia in tempi molto brevi.

Secondo i più informati, invece, i Duchi di Sussex, già genitori di Archie, starebbero solo iniziando a pensare ad un secondo figlio. La notizia è trapelata durante un evento ufficiale, dove la coppia ha incontrato le famiglie dei militari in un centro comunitario di Windsor. In quella giornata, sia Harry che Meghan, hanno parlato con i coniugi ed i parenti dei militari ed il Principe si sarebbe lasciato sfuggire molte frasi sui secondogeniti.

A raccontarlo a Forces Network è Susie Stringfellow: “Non smetteva di parlare di bambini” aggiungendo anche che “Harry era molto interessato al cambiamento delle dinamiche familiari quando arrivano i secondi figli“. Un’altra donna, invece, Victoria Tucker, avrebbe rivelato che i coniugi hanno prestato particolare attenzione al problema della lontananza nelle famiglie dei soldati.

I Sussex si sarebbero addirittura messi nei panni degli stessi, chiedendosi come si sentirebbero nel caso venissero portati via dal loro neonato. “Stavano parlando della vita dell’esercito, di essere via per Natale. Non vogliono perdere un solo secondo di vita del loro bambino, proprio come ai nostri mariti mancano i figli” ha raccontato la Tucker. L’argomento è stato molto sentito soprattutto dal Principe Harry, il quale ha prestato servizio nell’esercito per dieci anni: esso ha potuto relazionarsi personalmente con i lavoratori che sono costretti a stare lontani dalle famiglie.

Inoltre, ha aggiunto che non potrebbe nemmeno immaginare di trovarsi ancora in quella situazione, adesso che ha un bambino a casa: “Non riesco a immaginare cosa significhi perdere così tanto: i bambini crescono così in fretta“. Questi dettagli non sono passati inosservati ai più speranzosi, che li vedono come un chiaro segnale della voglia che ha la coppia di allargare la famiglia al più presto.