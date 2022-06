Harry e Meghan pubblicano una nuovo foto di Lilibet per il suo compleanno

Ascolta questo articolo

In occasione del suo primo compleanno, una nuova foto di Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è stata pubblicata dai genitori, il Duca e la Duchessa del Sussex Harry e Meghan Markle, come da tradizione per i bambini della Famiglia Reale inglese. L’immagine è stata scattata nel corso della festa del compleanno della bambina, avvenuta presso Cottage Frogmore nel corso del weekend ed in concomitanza con il Giubileo di Platino della bisnonna, la Regina Elisabetta.

Harry e Meghan hanno festeggiato con un rilassato party in giardino nel pomeriggio di sabato, con un picnic, snack, palloncini, torta di compleanno e giochi da festa. Per la seconda volta dalla nascita della bambina, la coppia ha pubblicato una sua foto per celebrare l’evento. L’immagine mostra la piccola che sorride, vestita con un abito celeste e una passata con fiocco bianco sui capelli rossi.

Così come il fratello maggiore Archie, anche Lilibet ha infatti ereditato dal padre una folta chioma di capelli rossi, uno dei tratti tipici della famiglia reale inglese. Il ritratto è stato scattato dalla fotografa e amica della coppia Misan Harriman, tra le ospiti del picnic insieme ad altri membri della famiglia reale.

Tra gli ospiti della festa diversi nipoti reali, tra cui i figli di Zara e Mike Tindall (Mia, Lena e Lucas di 8, 3 e 1 anno), e le figlie di Peter Phillips e Autumn Kelly (Savannah ed Isla di 11 e 10 anni). Alla festa hanno partecipato anche il padrino di Archie, Charlie Van Straubenzee, e suo fratello Tom, padrino della Principessa Charlotte.

Grandi assenti il Principe William, la moglie Kate Middleton ed i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis, impegnati nei festeggiamenti per il giubileo della Regina Elisabetta. La Regina ha incontrato invece per la prima volta la pronipote, nata in America nel corso della pandemia, lo scorso giovedì o venerdì.