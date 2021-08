Harry e Meghan, la Regina passa al contrattacco per vie legali

Malumori e delusioni, ecco come si potrebbe riassumere in due parole lo stato d’animo in questo momento della parti in causa. Parliamo infatti delle due fazioni costituite da Meghan Markle ed Harry da un lato e della Regina Elisabetta, con la sua famiglia reale, dall’altro. Numerosi sono stati gli attacchi degli ex duchi di Sussex perpetrati ai danni di palazzo reale, senza però che quest’ultimo rispondesse in maniera eclatante, anche per evitare di creare vicende giudiziarie con seguiti interminabili.

Pare però che la pazienza sia terminata. Il malcontento della Regina ha raggiunto infatti l’eccedenza, generando dunque la fase del contrattacco. Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano “The Sun” sembra che la Regina non abbia più intenzione alcuna di incassare le accuse provenienti dagli States, ad opera di Meghan ed Harry.

La rabbia della Regina: si passa alle vie legali

Stando a quanto riportato dal quotidiano succitato, pare che la Regina abbia infatti intenzione di voler assumere una schiera di avvocati, volti a difendere l’immagine della famiglie dalle accusa infamanti generate da suo nipote. Ecco cosa ha riportato un portavoce molto vicino al palazzo, riferendo che il malumore e la rabbia in famiglia reale sono divenuti oramai sentimenti all’ordine del giorno: “Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi“.

Il tutto in realtà non si ricollega solo alle accuse generate durante la lunga intervista di Meghan ed Harry ad Oprah Winfrey, ma anche al prossimo libro scritto dalla coppia, ovvero le memorie di Harry. Tale libro, secondo gli esperti, rappresenterebbe un duro colpo alla Regina, se venisse pubblicato interamente, senza censura, facendo dunque emergere gli estremi per diffamazione.

Se da un lato dunque Harry e Meghan sembrano non cedere passo alla guerra iniziata con la famiglia di lui, è pure vero che dall’altro lato ci sono suo fratello William e papà Carlo che non hanno alcuna intenzione di continuare a subire i continui attacchi della coppia. Cosa accadrà dunque adesso? Ci saranno gli estremi per una riappacificazione? Oppure le due fazioni sono destinati a restare lontane per molto tempo ancora?