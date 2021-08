Harry e Meghan in difficoltà economiche: cene d’asporto e mutuo da pagare

Non si smette mai di parlare della coppia del momento, Harry e Meghan. Ne è passato di tempo da quando la coppia ha deciso di evadere dalle rigide regole e continui protocolli di palazzo reale, decidendo di insediarsi in pianta stabile in California. Tante le critiche, come tante sono state le controversie che si hanno reso protagonisti la coppia e il resto dei componenti di Buckingham Palace, Regina Elisabetta inclusa.

Solo pochi giorni fa si è di fatto molto parlato di una notizia riportata sul noto quotidiano “The Sun” in cui afferma che la Regina versa in un profondo stato di delusione e collera nei confronti di suo nipote e della sua consorte, asserendo, secondo quando riportato dal quotidiano, che la sovrana non è più disposta a tollerare i comportamenti assunti dalla coppia e che in futuro verranno presi dei provvedimenti di ordine legale.

Harry e Meghan: cene d’asporto e l’accensione di un mutuo

Seguiranno dunque delle conseguenze di natura legale per la coppia, prevalentemente si dovrebbe configurare il reato di diffamazione ai danno della corona, per le accuse rivolta da Meghan ed Harry, non solo nell’intervista concessa ad Oprah Winfrey (che ha fatto il giro del mondo), ma anche per le dichiarazioni riportati nella biografia della coppia “Finding freedom“, scritta a quattro mani da Omid Scobie e Carolyn Durand e ripubblicata ora con nuovi dettagli inediti.

Se da un lato gli ex duchi di Sussex hanno quindi ottenuto la tanto desiderata libertà, è pur vero che, allo stesso tempo, c’è un prezzo da pagare per tutto questo. Sono finiti infatti i tempi degli abiti sfarzosi, dei banchetti lussuosi con tantissimi invitati, della vita mondana e molto altro ancora. Pare infatti che la coppia non versi nelle migliori condizioni economiche, soprattutto dopo che la corona ha deciso di tagliare tutti i ponti con Harry, anche quelli dal punto di vista economico. Pare che la “paghetta” data ad Harry da parte del principe Carlo sia stata irrevocabilmente sospesa.

Harry e Meghan dovranno ora contare solo ed unicamente sulle loro forze e sulla notorietà che hanno accumulato in precedenza. Per far fronte alle ingenti spese economiche i due ex duchi hanno infatti deciso di limitare al massimo le spese. Basti pensare che lo scorso maggio, per festeggiare l’anniversario di matrimonio, pare che abbiano fatto un piccolo party, con pochi amici e con addirittura cibo messicano d’asporto.

Ma non è finita qui, a corroborare la tesi delle ristrettezze economiche di Harry e Meghan si aggiunge il fatto che i due hanno dovuto accendere un mutuo per poter pagare la villa a Santa Barbara. Sembra dunque che per adesso i due coniugi dovranno tenere un profilo basso dal punto di vista economico.