Harry e Meghan, il divorzio sicuro dei Sussex secondo Antonio Caprarica

Ancora una volta i nomi di Harry e Meghan sarebbero vicini alla parola divorzio ma, questa volta, non si tratta della separazione dei Duchi dal resto della famiglia reale. Secondo Antonio Caprarica, ex corrispondente Rai ed esperto Royal, la coppia Sussex sarebbe destinata a scoppiare e, al fine di evitare di essere tagliata fuori, Meghan avrebbe organizzato tutto. “L’ex attrice è tornata semplicemente a casa. Il problema sarà il futuro del principe“, avrebbe raccontato Caprarica.

Secondo le parole dell’esperto, Meghan, avrebbe organizzato la situazione in modo da girare tutto a suo vantaggio e sarebbe riuscita perfettamente nel suo intento: tornare a vivere nella sua America, vicino alla mamma e agli amici di sempre, ma con un titolo reale e molti soldi in più. “Chiunque sa perfettamente che entrando nella famiglia reale ci sono regole secolari da rispettare. L’ex attrice ne era a conoscenza, ha solo portato pazienza per un po’ e poi ha messo in pratica la sua strategia.” spiega l’esperto, sospettoso verso un possibile lato romantico dell’intera faccenda.

A preoccupare i sudditi affezionati ad Harry sarebbe proprio il futuro del Principe: mentre Meghan sogna di tornare ad Hollywood, lui che ambizioni può avere per il suo futuro? Nessuno riesce ad immaginarselo per tutta la vita mentre gira il mondo a parlare del disagio mentale, impegno che ha avuto negli ultimi anni: “Presto si annoierà, lavorare è un’altra storia“, ha dichiarato Caprarica.

Alcune fonti vicino alla coppia confidano gli obbiettivi della Markle: lei, infatti, punterebbe a far diventare il marito Governatore del Canada. Se Harry è sempre stato a conoscenza della gerarchia da rispettare, essendo lui stesso il principe cadetto, Meghan ha capito che la vita londinese l’avrebbe lasciata all’angolo. Caprarica continua: “Alla lunga sono convinto che la storia tra i due sfocerà in un divorzio. Sono diverse le origini e le ambizioni“.

Insomma, se qualcuno è preoccupato per il futuro della dinastia, pensando che con gli ultimi risvolti potrebbe vacillare, l’esperto Royal è di tutt’altro avviso: l’addio di Harry e Meghan potrebbe addirittura rafforzare la famiglia, togliendo un elemento di instabilità. Inoltre, perfino i sudditi anti-monarchici si sarebbero schierati con la Regina: dopo tutte le concessioni ottenute, i Sussex avrebbero dovuto almeno rinunciare al titolo per coerenza.