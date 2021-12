Harry e Meghan, ennesimo torto alla Regina: cosa faranno a Natale

Secondo alcune fonti molto vicine al palazzo reale, pare che la Regina ci abbia sperato fino in fondo in un possibile ritorno di Harry e Meghan. Certo, un ritorno definitivo sarebbe utopistico, degno di un vero miracolo di Natale, e a questo non giro nessuno ci avrebbe scommesso nulla, ma quanto meno passare le festività natalizie insieme ai propri cari, sarebbe stato un bel gesto da fare nei confronti di sua Maestà.

Ma pare che la coppia più chiacchierata di sempre, gli ex duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, abbiano ben altri progetti per Natale, senza dubbio lontani dall’Inghilterra. Una fonte molto vicina alla coppia ha fatto sapere che la famiglia ha deciso di trascorrere le festività natalizie lontani dai parenti inglesi.

Harry Meghan: Natale in casa e la delusione della Regina

La fonte in questione ha deciso di rivelare lo scoop unicamente a Ok!Magazine, dichiarando che i due coniugi hanno di fatto deciso di trascorrere a questo giro un natale semplice, all’insegna della tranquillità e della calma. Un pranzo home made, preparato da Meghan ed Harry, pochi amici, quelli più intimi, quelli che ci sono stati per tutto questo tempo, nella buona e nella cattiva sorte, tra cui spiccano la mamma di Meghan, Doria Regland, gli amici Katharine McPhee e David Foster.

Basta sfarzo e apparizioni inutili, Harry ha deciso di voler acquisire, almeno per questa volte, il ruolo del vicino della porta accanto, tranquillo e lontano da occhi indiscreti.

Certo, una decisione senza dubbio condivisibile sotto ogni punto da vista, forse un po’ meno dal canto di sua nonna, sua Maestà Elisabetta II, che appare delusa e amareggiata dalla decisione presa da suo nipote di voler trascorrere le vacanze natalizie lontano dai suoi affetti più cari.

E pensare che la Regina, secondo alcune fonti attendibili vicine alla casa, ci ha sperato fino all’ultimo di un possibile ritorno a casa di Harry, soprattutto perché questo appare essere un Natale molto particolare per sua Maestà, dato che è il suo primo Natale senza suo marito, il principe Filippo. Insomma sembra che ormai la frattura familiare sia decisiva e senza possibilità di ritorno.