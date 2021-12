Harry e Meghan, ecco il tenero scatto della figlia Lilibet Diana

Felici e liberi oramai per sempre dagli impegni imposti dalla Royal Family, Harry e Meghan mostrano uno scatto in cui ci sono la piccola Lilibet Diana e il primogenito Archie.

Si tratta della prima foto della secondogenita del Principe Harry e della moglie Meghan Markle, che hanno voluto condividere tramite una email inviata ai membri della loro fondazione Archewell in occasione delle feste. Con la fondazione Archewell la coppia si dedica a tante cause di beneficenza che mettono in atto in tutto il mondo.

La famiglia appare raggiante e felice nella foto, scattata nella loro magnifica dimora a Santa Barbara, in California, dove abitano da quando hanno deciso di lasciare la capitale inglese. I due figli, Archie, 2 anni, e Lilibet, nata lo scorso giugno, appaiono in tutta la loro bellezza, e anche la coppia sembra affiatata e complice. A scattare la foto è stato il fotografo Alexi Lubomirski, che ha ripreso il primogenito Archie sulle gambe di Harry e la piccola Lilibet fra le mani di Meghan.

La felicità di tutta la famiglia si percepisce dai loro sorrisi e si vede benissimo che non c’è alcun pentimento o ripensamento sulle scelte fatte in passato. I due hanno anche inviato un caloroso messaggio ai sostenitori della fondazione Archewell, in cui hanno sottolineato come il 2021, con la venuta al mondo della figlia Lilibet, li ha fatti diventare veramente una famiglia completa.

Harry e Meghan hanno quindi augurato a tutti i membri della fonazione un buon Natale e anche l’augurio di vivere un nuovo anno ancora migliore sotto tutti i punti di vista. L’augurio è stato sottolineato dalla coppia aggiungendo i nomi di tutti e quattro i componenti della famiglia che hanno formato, Harry, Meghan, Archie e Lili. Un augurio sentito da profondo del cuore, che ha raggiunto tutti i membri della fondazione Archewell!