Harper Beckham a Venezia con il padre David, addosso un abito firmato da 1900€

David Beckham e la figlia Harper Seven si sono goduti una serata di gala a teatro lunedì a Venezia. L’ex calciatore inglese, elegantissimo in un completo scuro con camicia bianca, cravatta e occhiali da sole, è stato fotografato mentre stringeva la mano di Harper, unica figlia femmina avuta insieme alla moglie Victoria Beckham.

Harper indossava un abito da ballo color rosa sfumato in viola e firmato Zimmermann dal valore di 1600 sterline, circa 1900 euro. A completare il look un paio di colorate scarpe da ginnastica bianche e viola firmate Nike. La bambina, che compirà 11 anni il prossimo mese, ha accessoriato il look con orecchini, collana e bracciale color argento ed un vistoso anello verde all’anulare della mano destra, lasciando i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle scoperte.

I due si trovano a Venezia per festeggiare presso il Gran Teatro La Fenice di Venezia il 180° anniversario di Riva, brand nautico tra i più famosi al mondo che ha celebrato in grande stile con una festa organizzata dal Ferretti Group che ha visto protagonisti star del calibro di Pierfrancesco Favino, Charles Leclerc e Beckham. Tra gli ospiti della serata anche lo stilista italiano Domenico Dolce.

Nel corso del weekend David ed Harper sono stati fotografati dai paparazzi mentre si godevano le bellezze della laguna, tra cui il tradizionale giro in gondola per osservare la famosa città dall’acqua. Una vacanza padre-figlia senza la presenza della madre Victoria né degli altri figli della coppia, il 21enne Brooklyn, il 19enne Romeo ed il 17enne Cruz.

La stilista 48enne, ex cantante delle Spice Girls è rimasta a casa insieme alla nuova aggiunta della famiglia Beckham. La scorsa settimana la famiglia ha infatti presentato su Instagram Simba Beckham, il nuovo cucciolo di casa che è stato subito accolto dalle amorevoli coccole di David, Harper e Romeo.