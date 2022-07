"Hanno deciso di sposarsi". Pioggia di auguri sui social per l’amatissima coppia

Ascolta questo articolo

In queste settimane sono diversi i vip che stanno facendo parlare di sè, in particolare si tratta di coppie che sono ormai molto note in Italia e che vengono seguite ad ogni ora del giorno sui social network. Basti pensare ad esempio a quanto succede con Chiara Ferragni e Fedez. I due, lei nota influencer e lui noto rapper, pubblicano ogni giorno delle storie sui loro profili social che vengono seguite con molto interesse dalle persone in tutta Italia.

Oppure si pensi al caso di Belen Rodriguez, che da qualche tempo, secondo quanto fanno sapere alcuni giornali di gossip, pare sparita dai social network. C’è chi dice che gli impegni lavorativi sia per lei che per il compagno Stefano De Martino tengano l’argentina lontano dai social, in particolare da Instagram. Ma una nota coppia vip in queste ore pare abbia comunicato una decisione molto importante che ha fatto felici i fan, vediamo di chi si tratta.

Matrimonio imminente

Secondo quanto si apprende dai giornali nazionali, in particolare da Golsssip, pare che Alena Seredova e Alessandro Nasi siano in procinto di dire il fatidico “sì”. Per la cerimonia avrebbero scelto un giorno molto particolare, ovvero quello del battesimo della figlia Vivienne Charlotte, nata nel 2020.

La piccola non ha potuto ricevere l’importante sacramento in quanto, come si sa, in questi anni ci sono state delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. Vivienne riceverà a breve il battesimo, e proprio quello sarà il giorno in cui la Seredova e Nasi, noto imprenditore, convoleranno a nozze. La cerimonia potrebbe svolgersi in gran segreto. La notizia, riportata da altri media, arriva dal settimanale Nuovo.

Come si sa Alena Seredova è stata l’ex compagna di Gigi Buffon, ex portiere della Nazionale e della Juventus, che intratterrebbe una storia con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, con la quale per ora pare non abbia intenzione di sposarsi. Per la Seredova pare invece il momento di fare nuovamente il grande passo. Il matrimonio tra l’imprenditore e la Seredova non si svolgerà in chiesa proprio a causa del precedente matrimonio di Alena.