Hakimi, la moglie chiede il divorzio ma lui risulta nullatenente: l’ex Inter ha intestato tutto a sua madre

La notizia dell’ormai ex-moglie di Achraf Hakimi, Hiba Abouk, che non potrà ottenere alcun mantenimento dal marito in quanto risulta nullatenente, ha scatenato numerose polemiche. Il calciatore marocchino, attualmente al Paris Saint-Germain, avrebbe infatti intestato tutto il suo patrimonio alla madre, rendendo di fatto impossibile qualsiasi richiesta economica da parte della moglie in fase di divorzio.

La vicenda, che ha già fatto il giro del web, ha sollevato numerose questioni riguardo alla gestione del patrimonio da parte dei calciatori, spesso vittime di tentativi di estorsione e rapine. Nonostante l’assenza di una sentenza definitiva riguardo alle accuse di stupro mosse ad Hakimi, la scelta di intestare tutto a sua madre potrebbe sembrare una mossa furba, ma anche rischiosa, considerando il potenziale impatto mediatico della vicenda.

La scelta di intestare tutto alla madre: legalità e conseguenze per Hakimi

Ma quali sono le conseguenze legali di una scelta del genere? Secondo gli esperti del settore, la scelta di Hakimi potrebbe essere perfettamente legale, ma rischia di mettere in difficoltà l’ex giocatore dell’Inter in caso di richiesta di risarcimento danni da parte della denunciante. La giurisprudenza italiana, infatti, prevede che il patrimonio di un soggetto non possa essere intoccabile, e che possa essere soggetto a sequestro in caso di richiesta di risarcimento danni.

Inoltre, la scelta di intestare tutto a sua madre potrebbe risultare controproducente per Hakimi in caso di richiesta di mantenimento da parte della moglie. Se la scelta di cedere tutto alla madre fosse stata fatta al solo scopo di evitare di dover corrispondere un cospicuo mantenimento, la decisione potrebbe essere considerata fraudolenta, e quindi invalida. In questo caso, Hakimi sarebbe costretto a tirar fuori la somma richiesta dalla moglie, indipendentemente dalla scelta di intestare tutto a sua madre.

La scelta di Achraf Hakimi di intestare tutto il suo patrimonio alla madre, potrebbe sembrare una mossa furba, ma rischia di metterlo in difficoltà in caso di richiesta di risarcimento danni o di mantenimento da parte della moglie. L’unico modo per Hakimi di evitare conseguenze legali sarebbe stato quello di scegliere di gestire in maniera più trasparente il suo patrimonio, evitando di intestarlo completamente a terzi. In ogni caso, solo il tempo potrà dire se questa scelta si rivelera vincente o meno per l’ex giocatore dell’Inter e del Real Madrid.