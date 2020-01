Gwyneth Paltrow lancia sul mercato una candela che odora come le sue parti intime

Gwyneth Paltrow, oltre ad essere una attrice molto apprezzata, vincendo un premio Oscar e un Golden Globe nel 1999 come “migliore attrice” per il film “Shakespeare in Love“, è anche una imprenditrice. Nel settembre 2008 lanciò la newsletter settimanale Goop e grazie all’enorme successo ottenuto la portò a fondare la società di e-commerce Goop.com, curandosi di wellness.

Nel corso degli anni ha venduto dei prodotti anche molto controversi e criticati, come rimedi propri della medicina alternativa, promuovendo spesso terapie e pratiche ritenute pericolose dalla comunità scientifica, tra cui il “vaginal streaming“, un uovo di giada che servirebbe ad aumentare gli orgasmi e purificare l’utero. Spesso, oltre a scatenare il web, ha dovuto pagare delle salatissime multe.

L’ultima novità di Gwyneth Paltrow

Sempre tramite la “Goop” l’attrice lancia la candela, dal costo di circa 75 dollari, che profumerebbe come la sua vagina. Non si tratta di uno scherzo il prodotto si chiama letteralmente “This smells like my vagina” che tradotto in italiano significa “Questo ha l’odore della mia vagina”.

Sul sito ufficiale possiamo leggere anche una breve descrizione del prodotto venduta da Gwyneth Paltrow: “Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando alla creazione di una nuova fragranza e all’improvviso lei ha esclamato: ‘Uhh… questa odora di vagina’. Lo scherzo si è evoluto in un profumo divertente, stupendo e sexy”.

Come ci poteva immaginare, la candela in poche ore è andata esaurita sul sito. Al momento non si conosce l’arrivo dei nuovi prodotti, ma Gwyneth Paltrow ha creato una specie lista di attesa in cui gli utenti vengono avvisati appena possono ricomprare nuovamente questa candela. La merce, come riportato sul sito di Goop, può essere spedito solamente negli Stati Uniti d’America, quindi l’Europa, compreso noi italiani, non possiamo ancora sentire questo odore.