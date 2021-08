Guendalina Tavassi tradita dal marito? Perché è finito il matrimonio: parla Umberto

Reduce dalla separazione con il marito Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi è di nuovo innamorata. Sono passati un paio di mesi da quando l’ex concorrente del Grande Fratello annunciava un duro periodo con l’ex marito. Tuttavia, l’uomo ha provato a riconquistarla più volte, convinto che i sentimenti che provasse per lei fossero sufficienti a ricostruire un qualcosa che stava andando in frantumi.

Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e hanno deciso di comune accordo di separarsi. Tanti fan dell’opinionista di Barbara d’Urso non hanno ancora digerito la fine del matrimonio con D’Aponte. Sono ancora in tanti a portare alla luce un video che sarebbe stato pubblicato dalla donna su Instagram quando avrebbe scoperto un tradimento ai suoi danni nella concessionaria dove lui lavora.

Nelle scorse ore Umberto è intervenuto sui social per fare un po’ chiarezza. Sotto al suo ultimo post su Instagram si possono leggere numerosi apprezzamenti e critiche: c’è chi sostiene che è stata una fortuna per lui la fine della storia con Guendalina Tavassi, altri si sono complimentati per il ruolo di padre, altri ancora hanno dichiarato che la storia con l’ex moglie sia stata rovinata da alcune mancanze di rispetto.

A questo punto il campano si è difeso e ha scritto:”Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura“. Con queste parole, dunque, ha messo a tacere illazioni sul suo conto confermando di non avere mai tradito Guendalina Tavassi. La donna è oggi felice accanto a Federico Perna, ristoratore romano che gestisce un locale green di sushi e non solo.

Umberto, invece, ha confessato di essere ancora single. Prima che finisse il suo matrimonio temeva la solitudine, paura che via via è sparita una volta raggiunto un nuovo equilibrio. Il suo cuore è oggi soltanto dei suoi meravigliosi figli, Chloe e Salvatore.