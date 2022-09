Guendalina Tavassi si lamenta del suo lavoro da influencer: "Son sempre impegnata e devo essere continuamente felice"

Ascolta questo articolo

Guendalina Tavassi esordisce nel mondo dello spettacolo a 24 anni partecipando all’undicesima edizione del “Grande Fratello” dedicato ai non famosi. Comincia poi a essere presente nei programmi di Barbara D’Urso da opinionista, tra cui “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live e “Live – Non è la D’Urso”.

Si ributta poi nuovamente nei reality con la partecipazione a “L’isola dei famosi” insieme al fratello Edoardo, ove deve abbandonare la trasmissione per motivi familiari. Ultimamente si è candidata, insieme sempre a Edo, per prendere parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ma il suo appello non sembra aver convinto Alfonso Signorini che ha puntato su altri nomi.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv“, Guendalina ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Mio” diretto da Silvia Santori. Qui parla del suo lavoro da influencer sottolineando come, nonostante le apparenze, le porta via numerose ore della sua vita e spesso la costringe a stare lontano dalla sua famiglia.

“Sui social rido e scherzo ma nessuno sa davvero ciò che ho dentro“ rivela Guendalina al settimanale per poi aggiungere che spesso rivela di voler fare un altro lavoro, magari con orari totalmente diversi e un po’ più umani: “A volte sogno un lavoro normale, con degli orari stabiliti e, finiti quelli, puoi goderti i tuoi figli. Invece il mio è un lavoro strano: lavoro sempre, anche quando esco o quando sto sui social, devo sempre pensare a sorridere e a mostrarmi felice, non posso neppure allontanarmi da Instagram per un po’ altrimenti escono fuori notizie di ogni tipo”.

Il problema più grande, sempre secondo Guendalina, è quello di mostrarsi sempre felice alle persone nonostante non sempre lo si può essere: “Non è facile, non è facile ridere e scherzare anche quando non ne avresti nessuna voglia. Però non mi lamento, è un lavoro che amo”.