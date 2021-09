Guendalina Tavassi picchiata? Viso tumefatto e la denuncia della figlia Gaia

Ore difficili per Guendalina Tavassi che si è mostrata sui social con un occhio nero e con il viso tumefatto. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata aggredita da qualcuno? La foto non lascia immaginare nulla di buono e la si vede spaventata seduta in una sala di un pronto soccorso. Quanto scritto dalla figlia Gaia avvalorerebbe la tesi che l’ex concorrente del Grande Fratello abbia subito una aggressione nella serata di domenica 12 settembre.

I post di Guendalina Tavassi e della figlia sono spariti dopo una manciata di minuti, ma sono state catturate dai fan e diffuse in rete. Nel post della diciottenne poco prima della rimozione vi era scritto: “Ridurre mia madre così che schifo, vergogna, sono senza parole“. Affermazioni che fanno presumere qualcosa di brutto.

Qualche giorno fa proprio l’ex opinionista della d’Urso è rimasta vittima di un atto vandalico alla sua macchina, colpita in più parti della carrozzeria al punto da riportare danni difficilmente ripagabili e decisamente importanti. A denunciare l’accaduto era stata lei in una serie di Instagram Stories filmando quanto avessero fatto i vandali.

Via social aveva fatto sapere di avere un’idea su chi fosse il responsabile dell’accaduto, ma senza esporsi molto anche. Adesso arriva la foto col volto tumefatto e la vicenda diventa un vero e proprio caso. Al momento Guendalina Tavassi non ha commentato il brutto episodio che l’avrebbe vista vittima a giudicare dall’immagine comparse sui social, ma tutti si domandano cosa sia realmente accaduto e cosa stia succedendo nella sua vita.

Magari sarà lei a spiegare la dinamica dei fatti su Instagram. Nell’arco di così poco tempo ha subito l’ennesimo evento spiacevole. Da quando ha confermato l’inizio della sua nuova storia d’amore con Federico Perna, dopo le soffiate di gossip, le cose nella vita privata sembrano non andate bene.

Dopo l’addio all’ex marito Umberto D’Aponte, a Guendalina sta accadendo davvero l’impossibile.