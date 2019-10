Guendalina Tavassi organizza il compleanno della figlia a tema Pamela Prati

Senz’altro un compleanno davvero originale, quello di Chloe D’Aponte, figlia di Umberto e Guendalina Tavassi. La festa, infatti, aveva un tema ben preciso, come si usa fare negli ultimi anni; quello a lasciare di stucco è stato il tema: Pamela Prati, che sembrerebbe essere l’idolo della bambina. Niente principesse o plastiche Barbie, a quanto pare, le bambine di oggi vogliono altro.

Mamma Guendalina, ex concorrente del Grande Fratello 11, e papà Umberto, ricco imprenditore romano, hanno organizzato un superparty in occasione del sesto compleanno di Chloe ma la parte più emozionante della festa ha visto arrivare la showgirl sessantenne in carne e ossa.

La festa

Il party è stato suddiviso in ben due temi, allestendo una sala dedicata a Me contro Te, ed una a tema Pamela Prati. I genitori avrebbero pensato proprio a tutto: la festa ha ospitato l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie e, addirittura, il trono firmato dall’amata showgirl.

Il party sembra essere davvero completo ma, come racconta la Tavassi stessa sulle sue storie di Instagram, il momento clou deve ancora arrivare: la vera sorpresa è Pamela Prati in carne ed ossa che si presenta al compleaano.

La star del Bagaglino che, negli ultimi mesi, ha fatto tanto discutere per la sua fantomatica storia con l’imprenditore Mark Caltagirone, posa nelle foto con la festeggiata e gli altri piccoli ospiti.

A fine giornata, Guendalina Tavassi usa ancora il suo seguitissimo profilo social per tirare le somme della festa, senz’altro unica: “Volevo ringraziare tutti voi da parte di Chloe per oggi. È stato un giorno indimenticabile con questa festa favolosa. (…) E poi finalmente l’incontro tanto atteso…arriva lei, Pamela Prati, la sua beniamina (…) Chloe è rimasta impietrita e si è commossa tantissimo. Non poteva farle regalo più grande”.