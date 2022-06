Guendalina Tavassi: "Mi hanno portato via tutto". L’imbarazzante finale

Ascolta questo articolo

Guendalina Tavassi ne ha combinata un’altra delle sue e questa volta lo ha fatto in diretta con i suoi follower. Infatti, pensando di essere stata derubata, ha pubblicato una storia su Instagram durante la quale ha inveito a più non posso contro i personaggi colpevoli, secondo lei, di averle rubato il portafoglio.

Furibonda per aver perso alcuni oggetti a cui era particolarmente affezionata (come ad esempio il rosario della sua nonna scomparsa), non ha risparmiato insulti e anatemi contro i presunti ladri, spiegando anche nel dettaglio come potesse essere avvenuto il furto: “State attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima, però viene spontaneo fare. Io avevo la borsa e mentre passavo uno ha cominciato a urlare, io mi sono girata e nel mentre mi giravo, questo urlava ancora, e la compare è passata, col dente giallo fluo, mentre io mi giravo a guardare questo che urlava. E quindi vi auguro tutto il male“.

Il mistero del furto del portafoglio

Poi passa a spiegare che nel portafoglio sottratto, c’erano degli oggetti a cui teneva particolarmente, non per un valore economico, ma affettivo: “Vabbè, ma tanto, il punto luce le starà malissimo, poi oro bianco e oro giallo non vanno d’accordo. I soldi, tutte medicine e Dio queste cose le vede. Il Rosario di Nonna m’è dispiaciuto, ma nonnina è sempre con me”.

Insomma, una triste storia che però ha avuto un finale esilarante, in totale stile Tavassi. Poche storie dopo, infatti, è Guendalina stessa a svelare l’arcano tutta sorridente e felice, o meglio parte dell’arcano.

L’ex naufraga mette al corrente i suoi followers che il portafogli è stato ritrovato: “Sono troppo felice. Me l’hanno ritrovato il portafogli!“, peccato che il fidanzato Federico Perna seduto in macchina accanto a lei rivela davvero cosa sia accaduto: “Ma che caz.. t’hanno ritrovato? Te l’eri scordato in valigia. Ma che esaurita! Tanto io lo sapevo!“. Applausi e sipario!