Guendalina Tavassi, l’ex Umberto D’Aponte fidanzato? Indizi sulla ragazza

Negli ultimi giorni Guendalina Tavassi si è scagliata contro l’ex marito Umberto D’Aponte. L’ex opinionista nei salotti di Barbara d’Urso si è sfogata sul suo profilo Instagram e pare che tra i due si sia creata una frattura. La Tavassi ha pubblicato un filmato in cui non ha mai fatto il nome di Umberto, ma ha lasciato chiaramente intuire il riferimento a lui.

Secondo il suo pensiero, l’imprenditore napoletano sfrutterebbe i figli solo per fare follower. A far scatenare Guendalina sarebbero stati alcune conversazioni private tra l’ex marito e la figlia Chloe, nata nel 2013. I messaggi erano personali ed emozionanti. La bambina aveva chiesto al padre di inviarle una foto tutta nera per fargli capire che “questo è il mio mondo senza di te“.

Dopo otto anni è finito a marzo scorso il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte, anche se già da diversi mesi erano separati in casa. Qualche mese dopo Guendalina si è legata a un altro uomo. La storia con Federico Perna è venuta alla luce da qualche settimana e questo sembra aver creato non pochi fastidi perché il gossip è stato divulgato troppo presto.

Tuttavia, la donna si è detta felice accanto al nuovo compagno. Nelle ultime ore sono emersi anche delle indiscrezioni circa la vita sentimentale di Umberto D’Aponte: è fidanzato? Pare proprio di sì, come scoperto da Deianira Marzano e Amedeo Venza. La presunta ragazza è Klea Marku, come si nota dalle immagini sui social.

I due sarebbero stati avvistati insieme da parte di molti utenti che hanno lanciato segnalazioni varie. Klea Marku è stata la protagonista della seconda edizione di Ex on the Beach. I telespettatori del reality show in onda su Mtv la ricorderanno per la sua particolarità: urla troppo. La parrucchiera ne è consapevole e ha sempre ironizzato su questa caratteristica dicendo: “Se non mi vedi, mi senti“. Arriveranno conferme o smentite della presunta relazione tra Umberto D’Aponte, ex di Guendalina Tavassi, e Klea Marku?