Guendalina Tavassi cacciata dall’hotel per confessioni hot

Guendalina Tavassi, nota influencer italiana, è stata recentemente cacciata da un hotel per famiglie dopo le sue dichiarazioni hot sul sesso durante l’ultima puntata de Le Iene.

In particolare, la showgirl aveva affermato di avere rapporti sessuali quattro volte al giorno, a differenza di quanto dichiarato dal compagno Federico Perna, il quale la definiva “insaziabile a letto“.

La reazione dell’hotel family dopo le confessioni hot di Guendalina Tavassi

Tuttavia, le parole della Tavassi non sono state ben accolte dall’ufficio stampa di una catena di hotel per famiglie, che ha deciso di annullare la collaborazione con la showgirl. L’influencer ha raccontato l’episodio in un video pubblicato su Instagram, definendo “gente di m***a” i responsabili della struttura che l’hanno cacciata.

La reazione della Tavassi ha suscitato un dibattito sui social network, con molti utenti che si sono schierati dalla sua parte, criticando la decisione dell’hotel. Altri, invece, hanno sottolineato come la sua confessione sul sesso non fosse adatta ad un pubblico di famiglie con bambini.

Guendalina Tavassi svela l’episodio su Instagram: “Sono sconvolta”

La mail inviata dalla struttura all’influencer è stata pubblicata dalla Tavassi stessa sui social network, in cui si leggeva che il suo personaggio non collimava con qualsiasi struttura family nel loro portfolio. La showgirl ha risposto ironicamente al responsabile della comunicazione, consigliando di non fare sesso quattro volte al giorno, ma almeno una volta all’anno.

L’episodio ha sollevato un dibattito sulla linea di confine tra libertà di espressione e rispetto delle regole di un hotel per famiglie. Molti utenti hanno espresso la propria opinione, sottolineando l’importanza di una corretta comunicazione da parte dei gestori della struttura e di un comportamento appropriato da parte degli ospiti.

In ogni caso, la vicenda della Tavassi e dell’hotel per famiglie dimostra come le dichiarazioni hot possono avere conseguenze negative sulla reputazione di un’azienda, soprattutto se la struttura si rivolge ad un pubblico di famiglie con bambini. È importante quindi prestare attenzione alle proprie parole e al proprio comportamento, specialmente quando si è ospiti di un hotel per famiglie.