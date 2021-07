Guendalina Tavassi attacca Tommaso di "Temptation Island": "Da anni mi insulta sui social"

Durante la prima puntata di “Temptation Island“, andata in onda nella giornata del 30 giugno su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, Guendalina Tavassi ha immediatamente lanciato una bomba su uno dei partecipanti del reality show. Il concorrente preso di mira è Tommaso Eletti, il giovane fidanzato di Valentina Nulli Agusti che tra l’altro sta facendo scatenare i social network per alcuni comportamenti ritenuti da molti esagerati.

Ritornando all’attacco di Guendalina Tavassi, l’ex volto di “Uomini e Donne” ha dichiarato di aver potuto conoscere già Tommaso Eletti in passato. Purtroppo però dal ragazzo, come svelato dalla diretta interessata, avrebbe ricevuto solamente attacchi, quasi quotidiani, da un anno a questa parte.

L’attacco di Guendalina Tavassi a Tommaso Eletti

Con delle storie, come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, Guendalina ha voluto parlare della coppia formata da Valentina e Tommaso svelando un suo personale parere: “Prima coppia di Temptation Island, Valentina e Tommaso. Guardo lui e dico: ‘Ma io questo lo conosco, lo conosco, oddio, oddio. Con sto frontone assomiglia a Megamind’.

Successivamente però arriva finalmente la bomba, rivelando di essere stata già contattata da Tommaso in passato ricevendo solamente insulti: “Poi mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto le foto. Mi insultava così, gratuitamente. Perché non lo conoscevo. Lui diceva che abitava anche qui dietro casa mia e conosceva mia figlia Gaia. E partivano insulti a raffica. Ma cose pesanti”.

Per il momento Tommaso non può commentare le dure rivelazioni di Guendalina Tavassi sul proprio conto, siccome ogni concorrente di “Temptation Island” firma un contratto in cui devono attivare i loro profili Instagram, Facebook e di qualunque altro social network solamente quando il pubblico verrà a conoscenza del loro destino, subito dopo il loro falò di confronto.