Guendalina Tavassi attacca l’ex marito: "Sfrutta i figli per fare i follower e la vittima"

La storia d’amore tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è terminata dopo circa sei anni di relazione. L’annuncio definitivo è arrivato da parte dell’ex volto di “Uomini e Donne” in cui invita, sui propri profili social, d’evitare di speculare sulla loro separazione e di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda.

I motivi dietro a questa decisione non sono mai stati svelati, ma secondo molti sarebbe dipeso sopratutto dalla vicenda legata al revenge porn, ove tanti filmati privati di Guendalina Tavassi sono apparsi sui canali più disperati di Telegram e nelle conversazione private di WhatsApp. Nel corso dei mesi Umberto ha voluto comunque chiedere scusa alla sua ex compagna per come si è comportato, rivelando di essere pronto a fare di tutto pur di riconquistarla.

Guendalina Tavassi ritorna a parlare di Umberto

L’ex opinionista di Barbara D’Urso, come riportato dal sito “Biccy“, ritorna nuovamente a parlare della sua vecchia storia d’amore. Guendalina, rispetto a Umberto, sembra essere meno clemente e attacca duramente il suo ex compagno, ove svela che farebbe di tutto pur di avere un po’ di seguaci su Instagram.

“Io non voglio creare guerre sui social. Non l’ho mai fatto e infatti mi prendo un sacco di insulti e cattiverie gratuitamente” rivela Guendalina che poi aggiunge: “Mi sono rotta le pa**e di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre o il genitore, o quello che sia lo facesse senza scrivere stronz**e o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è”.

Umberto lascia un piccolo commento sul duro sfogo rilasciato da Guendalina, rivelando che dopo aver ricevuto questo messaggio da parte della sua ex compagna gli ha distrutto una intera giornata oltre ad averlo messo al tappeto e non sa neanche se può riuscire a reagire dopo tutto questo.