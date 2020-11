Guenda Goria svela tutta la verità su lei e Massimiliano Morra: "Qualcosa c’è stato"

E’ uscita solo da qualche giorno dalla casa del “Grande Fratello Vip” e già Guenda Goria ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha perso inaspettatamente la sfida al televoto. E così, una volta fuori la casa del Grande Fratello e tornata alla sua vita di tutti i giorni, la Goria si è confessata in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”.

Dentro la casa, Guenda aveva avuto una liaison con Massimiliano Morra, una vicinanza che però è terminata sul nascere. Morra è fidanzato e si è scoperto dopo che anche la Goria aveva un uomo che la aspettava fuori dalla casa: il famoso Telemaco. Durante la sua intervista, la 32enne ha parlato proprio della vicinanza a Morra all’interno della casa.

Guenda ha confermato che qualcosa tra loro c’è stato. Parla di sintonia l’ex gieffina, non mancando poi di lanciare una stoccata al suo ex collega. La figlia della Ruta ha svelato dunque tutta la verità. “Massimiliano? Abbiamo avuto feeling. Ma non sarebbe nata nessuna storia, almeno non credo. Credo che se Massimiliano avesse seguito il suo istinto, dico: sì. Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. C’era qualcosa tra noi. Ma per la situazione complessa, io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte“, ha dichiarato Guenda.

Una storia questa che sarebbe potuta esserci e non c’è stata e che inevitabilmente avrebbe animato il reality show. Adesso però Guenda è fuori, mentre Morra continua a viversi la sua esperienza all’interno della casa. La Goria adesso è single, difatti una volta terminata la sua avventura ha chiuso la sua relazione con Telemaco. L’uomo, a detta di Guenda, le ha recriminato proprio la vicinanza a Massimiliano.

La sua intransigenza e il suo orgoglio, hanno fatto si che la Goria decidesse di chiudere la loro relazione. Adesso però l’ex gieffina è pronta a riprendersi la sua vita e magari chissà, esaudire il sogno che coltiva da tempo: entrare in politica. Secondo Guenda inoltre, a vincere questa edizione del “Grande Fratello Vip” sarà Tommaso Zorzi.